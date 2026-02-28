"الحوثيون" يقررون استئناف الهجمات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d39bf04c7e80.23175614_mengfkphlqjoi.jpg>

وكالات - أفاد مسؤولان من جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن الجماعة سوف تستأنف الهجمات على السفن التي تمر في البحر الأحمر.