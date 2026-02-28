Babnet   Latest update 11:38 Tunis

صواريخ إيرانية باليستية تضرب قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2c2f84746f3.48539163_klhnpgiejofqm.jpg>
قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 10:26
      
استهدفت صواريخ إيرانية باليستية اليوم السبت قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها تتابع عن كثب التطورات الإقليمية في المنطقة، مؤكدة أنها على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.


وشددت الوزارة في بيان لها على أن أولويتها هي الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة، مهيبة بالمواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. وتدعو الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها.


من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي في البلاد بإجراء احترازي لتأمين سلامة الرحلات والطواقم وحماية أراضي الدولة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء بناء على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محليا ودوليا، مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تعتبر أولوية قصوى.

كما أوضحت الهيئة أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها، كما جددت دعوتها للمسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمتابعة آخر المستجدات بشأن جداول الرحلات، مؤكدة بأنه سيتم توفير الإسكان والإعاشة اللازمة للمسافرين من قبل شركات الطيران والجهات المحلية.

وشددت الهيئة على أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تظل على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة، ومثمّنة تعاون الجميع وتفهمهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية. كما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

المصدر: وام
Babnet

