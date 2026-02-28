صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.. والجيش يحذر: "ابقوا قرب الملاجئ"

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هذا التنبيه الاستباقي يأتي في إطار التأهب لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه الدولة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا وترقبا واسع النطاق لردود فعل محتملة، وقد تم إغلاق المجال الجوي بالكامل.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في ختام تقييم الوضع تقرر أنه اعتبارا من اليوم السبت الساعة 08:00 سيطرأ تغيير على سياسة التعليمات الدفاعية الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".وأضاف: "في إطار هذه التغييرات، تقرر الانتقال في جميع مناطق البلاد من مستوى نشاط كامل إلى مستوى نشاط ضروري فقط"، مشيرا إلى أن التعليمات تشمل "حظر إقامة الأنشطة التعليمية، ومنع التجمّعات، ومنع الوصول إلى أماكن العمل، باستثناء المرافق الحيوية".وشدد الجيش الإسرائيلي على ضرورة "مواصلة متابعة التعليمات التي تنشرها قيادة الجبهة الداخلية عبر قنوات النشر الرسمية"، مؤكدا أنه "سيتم تحديث التعليمات الكاملة في بوابة الطوارئ الوطنية وفي تطبيق قيادة الجبهة الداخلية".من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل شنت "هجوما وقائيا" على إيران، مضيفا أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في أنحاء البلاد. وقال كاتس في بيان: "شنت إسرائيل ضربة استباقية على إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".