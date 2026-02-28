Babnet   Latest update 11:38 Tunis

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.. والجيش يحذر: "ابقوا قرب الملاجئ"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2c0f6d56515.86966602_plgoqkhjeinfm.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 11:17
      
دوت صفارات الإنذار صباح اليوم السبت في جميع أنحاء إسرائيل في استنفار أمني شمل تفعيل نظام الإنذار المبكر وإرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للمواطنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هذا التنبيه الاستباقي يأتي في إطار التأهب لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه الدولة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا وترقبا واسع النطاق لردود فعل محتملة، وقد تم إغلاق المجال الجوي بالكامل.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في ختام تقييم الوضع تقرر أنه اعتبارا من اليوم السبت الساعة 08:00 سيطرأ تغيير على سياسة التعليمات الدفاعية الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".


وأضاف: "في إطار هذه التغييرات، تقرر الانتقال في جميع مناطق البلاد من مستوى نشاط كامل إلى مستوى نشاط ضروري فقط"، مشيرا إلى أن التعليمات تشمل "حظر إقامة الأنشطة التعليمية، ومنع التجمّعات، ومنع الوصول إلى أماكن العمل، باستثناء المرافق الحيوية".

وشدد الجيش الإسرائيلي على ضرورة "مواصلة متابعة التعليمات التي تنشرها قيادة الجبهة الداخلية عبر قنوات النشر الرسمية"، مؤكدا أنه "سيتم تحديث التعليمات الكاملة في بوابة الطوارئ الوطنية وفي تطبيق قيادة الجبهة الداخلية".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل شنت "هجوما وقائيا" على إيران، مضيفا أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في أنحاء البلاد. وقال كاتس في بيان: "شنت إسرائيل ضربة استباقية على إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".
