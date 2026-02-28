Babnet   Latest update 11:38 Tunis

صواريخ إيرانية تستهدف شمال إسرائيل ودوي انفجارات في القدس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2bdb54569e4.40983524_kgopjqnmeilhf.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 11:03 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي انفجارات ضخمة في القدس، فيما شهدت مناطق شمال إسرائيل اليوم السبت سلسلة انفجارات مع إطلاق صفارات الإنذار بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

وأورد موقع والا الإسرائيلي أن أصوات الانفجارات سُمعت في منطقة حيفا، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى دوي انفجارات قوية في منطقة الجليل شمال إسرائيل.


وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران ويعمل على اعتراضها، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل للتصدي للتهديد الصاروخي الإيراني.


كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل الإنذار المبكر وتحذير السكان في مناطق واسعة من شمال إسرائيل.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في الحكومة أن قرار الهجوم على إيران تم اتخاذه خلال زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لواشنطن، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية مراقبة الوضع تحسبا لأي تصعيد إضافي.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تستعد للرد بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران اليوم السبت، مضيفا أن الرد سيكون ساحقا.

المصدر: الجزيرة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324424

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
22°-10
21°-11
20°-12
21°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>