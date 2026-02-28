مصادر إيرانية: خامنئي في مكان آمن خارج طهران وبزشكيان بخير

نقلت رويترز عن مسؤول قوله إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لم يكن موجوداً في طهران، وتم نقله إلى مكان آمن.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجوم واسع النطاق على إيران.في المقابل، أفادت وكالة إيرنا نقلاً عن مصدر مطلع في الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بخير ويتمتع بصحة جيدة.من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في إيران، نور الدين الدغير، إن الهجمات تستهدف قيادات سياسية في محاولة لإسقاط النظام، مشيراً إلى أن المرشد الأعلى لم يكن في طهران وقت الاستهداف.وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن دوي عدة انفجارات في العاصمة، فيما تحدثت تقارير إخبارية عن انفجارات أخرى استهدفت مدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.