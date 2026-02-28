Babnet   Latest update 12:37 Tunis

لطفي القادري يخلف امين كمون في تدريب الملعب القابسي

Publié le Samedi 28 Février 2026
      
أفاد عصمت قيزة رئيس الملعب القابسي المنتمي للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التوصّل لاتفاق رسمي مع المدرب لطفي القادري للإشراف على فريق أكابر كرة القدم للفترة المتبقية من الموسم الرياضي الجاري خلفا لأمين كمون.

وأوضح قيزة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن الهزيمة أمام أولمبيك سيدي بوزيد صاحب المركز الاخير بهدف دون رد لحساب الجولة التاسعة عشرة من البطولة ألقت بظلالها على الاجواء العامة للفريق الطامح للعودة الى مصاف النخبة، مما حدا بالطرفين (الهيئة المديرة وأمين كمون) الى الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وأضاف قيزة ان لطفي القادري سيباشر مهامه خلال الساعات القادمة على ان يجري الفريق تحت قيادة مدربه الجديد تربصا بجزيرة جربة من 9 الى 15 مارس القادم.
وسبق للقادري ان تولى تدريب عديد الأندية التونسية وكانت آخر تجاربه مع شبيبة العمران عندما قادها الى الصعود الى الرابطة المحترفة الأولى خلال الموسم الرياضي 2023-2024. كما خاض تجربتين في البطولة السعودية مع ناديي ضمك والانتصار.
ويحتل الملعب القابسي المرتبة الثانية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 35 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدّر التقدم الرياضي بساقية الداير، ومتقدما بفارق نقطة واحدة على مستقبل القصرين صاحب المرتبة الثالثة.

ويصعد في أعقاب الموسم متصدّر كل مجموعة آليا الى الرابطة المحترفة الاولى، على أن يخوض الرباعي المتكون من أصحاب المركزين الثاني والثالث في كلا المجموعتين ملحقا يصعد في أعقابه فريق واحد الى قسم النخبة.
يشار الى ان الملعب القابسي سيخوض الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس خارج قواعده ضد كوكب عقارب.
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
