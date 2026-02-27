Babnet   Latest update 17:04 Tunis

غياب عن الدراما وحضور بــ"نمبر 1".. محمد رمضان يثير الجدل من جديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1a9d0b82d18.49232072_gjqlpiokfhenm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 15:55 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل مجددا حول لقب "نمبر 1"، لاسيما مع إعلان عدد من النجوم تصدّرهم المشاهدات خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة بدا فيها وهو يقص شعره، ويظهر رأسه من الخلف وعليه رسم رقم واحد، وعلق على الصورة قائلا: "نمبر وان... بتناديني به ناااس وعمل عقدة لناس... علشان صناعة ربنا ثم الناس... سيرته بتحرق الوسواس الخناس".



وتلقى رمضان آلاف التعليقات من متابعيه الذين عبروا عن افتقادهم له هذا الموسم في الدراما الرمضانية، مشيرين إلى أن لا أحد أخذ مكانه وأنه سيظل "نمبر 1"، فيما علّق آخرون على المنشور متسائلين عما إذا كان يرسل رسالة مبطنة لأحد ما.


يذكر أن صاحب "نمبر ون" يغيب عن الدراما الرمضانية للعام الحالي وفق ما أكده في تصريحات سابقة، مبينا أنه يفضل التركيز على فيلمه التاريخي المرتقب "أسد"، الذي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324392

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-11
21°-11
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>