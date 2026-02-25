تصريح مثير من خبير بـ"ناسا" حول الكائنات الفضائية يلهب النقاش العلمي
كشف الدكتور جينتري لي، أحد المهندسين البارزين في NASA، أن الحياة خارج الأرض مرجّحة بدرجة كبيرة، مؤكداً في المقابل أنه لا توجد أي أدلة علمية تثبت زيارة كائنات فضائية إلى الأرض حتى الآن.
وانضم لي إلى الوكالة سنة 1968، حيث شارك في مهمة Viking program إلى المريخ، قبل أن يساهم لاحقاً في تصميم مركبات فضائية والإشراف على مهمات علمية كبرى، من بينها Curiosity إلى المريخ، وDawn إلى كويكبي فيستا وسيريس، وJuno إلى المشتري، إضافة إلى مهمة GRAIL لدراسة جاذبية القمر.
لا دليل على زيارة الأرضوخلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) في فينيكس، شدد لي على أنه لا يوجد حالياً أي إثبات علمي على هبوط كائنات فضائية أو مركبات غريبة على كوكب الأرض، معتبراً أن معظم التقارير المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة يمكن تفسيرها بظواهر طبيعية أو تكنولوجية معروفة.
وأوضح أن المنهج العلمي يقتضي الاعتماد على الأدلة القابلة للتحقق، مؤكداً أن غياب الدليل لا يعني بالضرورة استحالة وجود حياة خارج كوكبنا.
الحياة خارج الأرض... احتمال كبيرورجّح الخبير الأمريكي أن يتم في المستقبل اكتشاف شكل من أشكال الحياة خارج الأرض، مشيراً إلى أن الاحتمالات الإحصائية تدعم هذا الطرح، في ظل العدد الهائل من الكواكب المكتشفة.
ومن أبرز الكواكب المرشحة لاحتضان الحياة:
* TRAPPIST-1e: يقع على بعد نحو 40 سنة ضوئية ضمن المنطقة الصالحة للحياة حول نجمه.
* K2-18b: يبعد حوالي 124 سنة ضوئية ويُعتقد أنه مغطّى بالمحيطات.
* Enceladus وTitan: قمران تابعان لزحل يُعتقد أن بهما مقومات قد تسمح بوجود أشكال بدائية من الحياة.
كما أشار إلى الدور الذي لعبه تلسكوب Kepler Space Telescope في اكتشاف آلاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية، مؤكداً أن مجرة درب التبانة قد تضم نحو تريليون كوكب، ما يعزز الفرضية القائلة بإمكانية وجود حياة في مكان ما من الكون.
حياة مختلفة عن الأرضوختم لي بالتأكيد على أن أي حياة محتملة خارج الأرض قد تكون مختلفة جذرياً عن الحياة المعروفة لدينا، التي تعتمد على الحمض النووي، معتبراً أن الاكتشاف المستقبلي – إن تحقق – قد يعيد صياغة فهم البشرية لمكانتها في الكون.
المصدر: ديلي ميل
