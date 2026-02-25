لا دليل على زيارة الأرض



الحياة خارج الأرض... احتمال كبير



حياة مختلفة عن الأرض



كشف الدكتور، أحد المهندسين البارزين في NASA، أن، مؤكداً في المقابل أنهوانضم لي إلى الوكالة سنة، حيث شارك في مهمة Viking program إلى المريخ، قبل أن يساهم لاحقاً في تصميم مركبات فضائية والإشراف على مهمات علمية كبرى، من بينها Curiosity إلى المريخ، وDawn إلى كويكبي فيستا وسيريس، وJuno إلى المشتري، إضافة إلى مهمة GRAIL لدراسة جاذبية القمر.وخلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) في فينيكس، شدد لي على أنه، معتبراً أن معظم التقارير المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة يمكن تفسيرها بظواهر طبيعية أو تكنولوجية معروفة.وأوضح أن، مؤكداً أن غياب الدليل لا يعني بالضرورة استحالة وجود حياة خارج كوكبنا.ورجّح الخبير الأمريكي أن يتم في المستقبل اكتشاف، مشيراً إلى أن الاحتمالات الإحصائية تدعم هذا الطرح، في ظل العدد الهائل من الكواكب المكتشفة.ومن أبرز الكواكب المرشحة لاحتضان الحياة:* TRAPPIST-1e: يقع على بعد نحوضمن المنطقة الصالحة للحياة حول نجمه.* K2-18b: يبعد حواليويُعتقد أنه مغطّى بالمحيطات.* Enceladus وTitan: قمران تابعان لزحل يُعتقد أن بهما مقومات قد تسمح بوجود أشكال بدائية من الحياة.كما أشار إلى الدور الذي لعبه تلسكوب Kepler Space Telescope في اكتشاف آلاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية، مؤكداً أن مجرة درب التبانة قد تضم، ما يعزز الفرضية القائلة بإمكانية وجود حياة في مكان ما من الكون.وختم لي بالتأكيد على أن أي حياة محتملة خارج الأرض قد تكون، التي تعتمد على الحمض النووي، معتبراً أن الاكتشاف المستقبلي – إن تحقق – قد يعيد صياغة فهم البشرية لمكانتها في الكون.المصدر: ديلي ميل