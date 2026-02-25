Babnet   Latest update 08:15 Tunis

إخراج نائب ديمقراطي أثناء خطاب ترامب حمل لافتة "السود ليسوا قرودا"!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699e8e4784ee85.59580309_plkfqiojnhmeg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 06:51 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أخرج النائب الديمقراطي آل غرين من قاعة مجلس النواب الأمريكي بعد دقائق قليلة من بدء خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترامب، بعد رفعه لافتة مكتوب عليها "السود ليسوا قرودا".

وقال غرين لشبكة CNN بعد إخراجه: "أردت أن يراها الرئيس، وقد رآها، وقلت له إن ما فعله عنصري وهو يعلم ذلك، لكن علينا تعليمه ذلك علنا أحيانا".


ويعرف النائب المخضرم من ولاية تكساس بمعارضته الشديدة لترامب، ومحاولاته السابقة لعزله، ومقاطعته خطابات سابقة، في توقيت يسبق معركة انتخابية تمهيدية صعبة، مؤكدا أنه "لا يتحدى قيادة حزبه بل يوصل رسالة للرئيس".


وكان ترامب نشر فيديو على منصة "تروث سوشال" بوقت سابق يظهر الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين، في سياق يروج لمزاعم تزوير انتخابات 2020، مما أثار غضبا واسعا في الولايات المتحدة.

وحذف ترامب الفيديو لاحقا بعد الاستنكار من ديمقراطيين وجمهوريين، لكنه رفض الاعتذار، مدعيا أنه لم يشاهده كاملا وأن نشره كان "خطأ فنيا" من موظف، وسط اتهامات بالعنصرية تعيد إحياء رموز الكراهية التاريخية.

وأدان حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وآخرون المنشور بشدة، معتبرينه "مقززا"، بينما وصف البيت الأبيض الردود بـ"الغضب المصطنع"، في تصعيد يتزامن مع توترات خطاب حالة الاتحاد وانتخابات نصفية قادمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324236

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 فيفري 2026 | 7 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:41
12:39
06:56
05:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
8° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-8
23°-10
22°-10
21°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25291,4
  • (24/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37845 DT
  • (24/02)
  • 1 $ = 2,87533 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/02)     682,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/02)   27500 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>