إخراج نائب ديمقراطي أثناء خطاب ترامب حمل لافتة "السود ليسوا قرودا"!

Video of Texas Congressman Al Green being ejected from the State of the Union...for the second year in a row... https://t.co/VHSsQDaWyN — KTRH News (@ktrhnews) February 25, 2026

وقال غرين لشبكة CNN بعد إخراجه: "أردت أن يراها الرئيس، وقد رآها، وقلت له إن ما فعله عنصري وهو يعلم ذلك، لكن علينا تعليمه ذلك علنا أحيانا".ويعرف النائب المخضرم من ولاية تكساس بمعارضته الشديدة لترامب، ومحاولاته السابقة لعزله، ومقاطعته خطابات سابقة، في توقيت يسبق معركة انتخابية تمهيدية صعبة، مؤكدا أنه "لا يتحدى قيادة حزبه بل يوصل رسالة للرئيس".وكان ترامب نشر فيديو على منصة "تروث سوشال" بوقت سابق يظهر الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين، في سياق يروج لمزاعم تزوير انتخابات 2020، مما أثار غضبا واسعا في الولايات المتحدة.وحذف ترامب الفيديو لاحقا بعد الاستنكار من ديمقراطيين وجمهوريين، لكنه رفض الاعتذار، مدعيا أنه لم يشاهده كاملا وأن نشره كان "خطأ فنيا" من موظف، وسط اتهامات بالعنصرية تعيد إحياء رموز الكراهية التاريخية.وأدان حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وآخرون المنشور بشدة، معتبرينه "مقززا"، بينما وصف البيت الأبيض الردود بـ"الغضب المصطنع"، في تصعيد يتزامن مع توترات خطاب حالة الاتحاد وانتخابات نصفية قادمة.