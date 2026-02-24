مصر تنفي مزاعم صفقة سرية مع إثيوبيا بشأن البحر الأحمر والسد

سياق إقليمي حساس



نفى مصدر مصري مسؤول بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن استعداد مصر لمنح إثيوبيا منفذا بحريا على البحر الأحمر مقابل مرونة في موقفها من ملفوأكد المصدر، وفق ما أوردته، أن هذه التقارير “عارية تماما من الصحة” ولا تستند إلى أي أساس، مشددا على أن موقف مصر من ملفوالسد الإثيوبي ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير.وأوضح أن القاهرة تتمسك بأحكام، وترفض الإجراءات الأحادية، وتؤكد ضرورة عدم الإضرار بحصتها المائية، مع الحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، في إطار القواعد القانونية المنظمة للأنهار الدولية.وكانت تقارير إعلامية قد زعمت أن مصر عرضت دعم وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر عبر تنسيق مع حلفاء أفارقة، مقابل إبداء مرونة في نزاع مياه النيل، مع الإشارة إلى نفوذ مصري سياسي وعسكري في دول مثل السودان والصومال وجيبوتي، إضافة إلى الوجود البحري في جنوب البحر الأحمر.كما تحدثت هذه التقارير عن نقل المقترح المزعوم إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، وإبلاغ واشنطن به في سياق اهتمام الرئيس الأمريكيبالوساطة في أزمة السد.وتأتي هذه المزاعم في ظل استمرار التوتر حول، الذي اكتمل بناؤه وتم افتتاحه رسميا سنةدون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا.كما يتزامن الجدل مع سعي إثيوبيا منذ فقدانها منفذها البحري عقب استقلال إريتريا سنةإلى إيجاد منفذ على البحر الأحمر، سواء عبر اتفاق مع “أرض الصومال” أو من خلال مباحثات مع أطراف إقليمية أخرى.ويؤكد الموقف المصري المعلن تمسك القاهرة بمسار التفاوض القائم على القواعد القانونية الدولية، ورفض أي ترتيبات تمس حقوقها المائية أو تخرج عن الإطار التوافقي بين الدول المعنية.