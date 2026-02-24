Babnet   Latest update 21:30 Tunis

تعليق أشرف حكيمي على قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699e08688d3b62.99232900_mfgkiqehlnpoj.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 21:21
      
صرّح الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بأن مجرد توجيه اتهام بالاغتصاب أصبح كافياً لإحالة أي شخص إلى المحاكمة، وذلك في أول تعليق له على قرار إحالته أمام القضاء الفرنسي.

وكانت النيابة العامة في نانتير قد طلبت، في أوت 2025، إحالة اللاعب إلى المحاكمة عقب تحقيق استمر نحو 3 سنوات، على خلفية شبهة اعتداء وقعت في منزله بمدينة بولوني-بيانكور على امرأة كانت تبلغ من العمر 24 عاماً آنذاك، تعرّف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


واعتبر حكيمي أن هذا الواقع قد يظلم الأبرياء كما يسيء إلى الضحايا الحقيقيين، مؤكداً أنه ينتظر جلسات المحاكمة بهدوء، على أمل أن تكشف الإجراءات القضائية الحقيقة بشكل علني.


وجاء تصريح اللاعب عقب ما أوردته إذاعة “فرانس إنفو” الفرنسية بشأن مثوله المرتقب أمام المحكمة بتهمة الاغتصاب.


وجدد أشرف حكيمي نفيه للتهم الموجّهة إليه، واصفاً إياها بـ“الادعاءات الكيدية والباطلة”، ومشدداً على تمسكه ببراءته إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي.
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
