أتلتيكو مدريد يعبر إلى ثمن النهائي برباعية أمام كلوب بروج

سورلوث يقود العبور بـ “هاتريك”





تفوق بمجموع المباراتين 7-4



حجزبطاقة التأهل إلى دور الـمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه علىبنتيجةفي إياب المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.وشهد اللقاء تألق المهاجم النرويجيالذي وقّع ثلاثية كاملة، مسجلاً الأهداف الأول والثالث والرابع في الدقائق، ليقود فريقه إلى انتصار حاسم.وأضاف لاعب الوسط الأمريكيالهدف الثاني في الدقيقة، معززاً أفضلية الفريق الإسباني.في المقابل، سجل المدافع الإكوادوريالهدف الوحيد للفريق البلجيكي.وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل، ليحسم أتلتيكو مدريد التأهل بمجموعفي مباراتي الذهاب والإياب، مواصلاً مشواره القاري نحو الأدوار الإقصائية.