أتلتيكو مدريد يعبر إلى ثمن النهائي برباعية أمام كلوب بروج
حجز أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-1 في إياب المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.
سورلوث يقود العبور بـ “هاتريك”وشهد اللقاء تألق المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث الذي وقّع ثلاثية كاملة، مسجلاً الأهداف الأول والثالث والرابع في الدقائق 23 و76 و87، ليقود فريقه إلى انتصار حاسم.
وأضاف لاعب الوسط الأمريكي جوني كاردوسو الهدف الثاني في الدقيقة 48، معززاً أفضلية الفريق الإسباني.
في المقابل، سجل المدافع الإكوادوري جويل أوردونيز الهدف الوحيد للفريق البلجيكي.
تفوق بمجموع المباراتين 7-4وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 3-3، ليحسم أتلتيكو مدريد التأهل بمجموع 7-4 في مباراتي الذهاب والإياب، مواصلاً مشواره القاري نحو الأدوار الإقصائية.
