ندوة أكاديمية حول الحق في المدينة والضيافة والنفاذ إلى العدالة للأشخاص في وضعية هشاشة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698c41bf24dd94.57034784_pjkqiglhfeonm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 11 Février 2026
      
نظمت، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، مؤخرا، ندوة أكاديمية بعنوان "الحق في المدينة والضيافة والنفاذ الى العدالة للاشخاص في وضعية هشاشة"، وذلك ببادرة من، المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وتضمن البرنامج مداخلات أكاديمية تناولت الأبعاد القانونية والاجتماعية والمؤسساتية للحق في المدينة إضافة إلى تقديم وإطلاق رسمي لبحث أكاديمي حول الاجتهاد القضائي الإداري المتعلق بالنفاذ إلى العدالة للأشخاص في وضعية هشاشة وتنقل حيث تم تسليط الضوء على أبرز التحديات العملية والفرص المتاحة لتعزيز حماية الحقوق.


كما شمل اللقاء تحليل حالات معاصرة مرتبطة بالحقوق الأساسية إلى جانب عرض ومناقشة فيلم وثائقي حول أماكن الضيافة في مدينة تونس العتيقة بما أتاح مقاربة شاملة تجمع بين البحث الأكاديمي والتجربة الميدانية والبعد الثقافي.


وقد شكل هذا الحدث مناسبة لتعزيز الحوار بين الجامعة والمجتمع المدني وإثراء النقاش حول سبل ضمان النفاذ العادل إلى الحقوق والخدمات وترسيخ مقاربات حقوقية أكثر شمولا تجاه الأشخاص في وضعيات هشاشة وتنقل.

وأثث هذه الندوة أساتذة جامعيون وباحثون وخبراء الى جانب فاعلين مهتمين بقضايا الحقوق الاساسية والهجرة والتنقل.

ويندرج هذا الحدث في إطار مشروع البحث "آثار التنقل والعنف والتضامن: إعادة التفكير في التراث الثقافي من خلال منظور الهجرة"، المنجز بالتعاون مع جامعة ميلانو الذي يهدف إلى فتح فضاء للنقاش الأكاديمي والتفكير التعددي حول قضايا الضيافة والحق في المدينة والنفاذ إلى العدالة لفائدة الأشخاص في وضعيات هشاشة وتنقل.
الأربعاء 11 فيفري 2026 | 23 شعبان 1447
