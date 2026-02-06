رد قائد الجيش اللبناني بشأن "حزب الله" يدفع ليندسي غراهام إلى إنهاء اللقاء معه فورا

I just had a very brief meeting with the Lebanese Chief of Defense General Rodolphe Haykal. I asked him point blank if he believes Hezbollah is a terrorist organization. He said, “No, not in the context of Lebanon.” With that, I ended the meeting.



They are clearly a terrorist… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 5, 2026

أنهى السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف هيكل فورا، بعد إجابة الأخير بالنفي عن سؤال حول ما إذا كان يعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية.وكتب السيناتور غراهام في حسابه على "إكس": "عقدت للتو اجتماعا قصيرا مع رئيس أركان الدفاع اللبناني، اللواء جوزيف هيكل. سألته مباشرة إن كان يعتقد أن حزب الله منظمة إرهابية. فأجاب: 'لا، ليس في سياق لبنان'. عندها أنهيت الاجتماع فورا".وأضاف غراهام في تعليقه: "إنهم بلا شك منظمة إرهابية. عناصر حزب الله ملطخة أيديهم بدماء الأمريكيين. اسألوا قوات مشاة البحرية الأمريكية".وتابع السيناتور الجمهوري البارز والمدرج في قائمة المتطرفين بروسيا، قائلا: "صُنِّفوا منظمة إرهابية أجنبية من قِبَل إدارات جمهورية وديمقراطية (أمريكية) على حد سواء منذ عام 1997- ولأسباب وجيهة".واختتم غراهام تغريدته بالقول: "طالما استمر هذا الموقف من جانب القوات المسلحة اللبنانية، فلا أظن أننا نملك شريكا موثوقا به. لقد سئمت من ازدواجية الخطاب في الشرق الأوسط. فالأمر جلل".وعلى الصعيد الشعبي في لبنان، أشاد المواطنون اللبنانيون بموقف قائد الجيش اللبناني، معربين عن إعجابهم بالرد على ما وصفوه بـ "التدخل في الشؤون الداخلية".يذكر أن الولايات المتحدة تصنف "حزب الله" كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997، وتتهمه بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالح وأفرادا أمريكيين في المنطقة والعالم.