رد قائد الجيش اللبناني بشأن "حزب الله" يدفع ليندسي غراهام إلى إنهاء اللقاء معه فورا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698586183a1a12.65594823_fpenkiqjholgm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 06:20
      
أنهى السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف هيكل فورا، بعد إجابة الأخير بالنفي عن سؤال حول ما إذا كان يعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية.

وكتب السيناتور غراهام في حسابه على "إكس": "عقدت للتو اجتماعا قصيرا مع رئيس أركان الدفاع اللبناني، اللواء جوزيف هيكل. سألته مباشرة إن كان يعتقد أن حزب الله منظمة إرهابية. فأجاب: 'لا، ليس في سياق لبنان'. عندها أنهيت الاجتماع فورا".


وأضاف غراهام في تعليقه: "إنهم بلا شك منظمة إرهابية. عناصر حزب الله ملطخة أيديهم بدماء الأمريكيين. اسألوا قوات مشاة البحرية الأمريكية".


وتابع السيناتور الجمهوري البارز والمدرج في قائمة المتطرفين بروسيا، قائلا: "صُنِّفوا منظمة إرهابية أجنبية من قِبَل إدارات جمهورية وديمقراطية (أمريكية) على حد سواء منذ عام 1997- ولأسباب وجيهة".


واختتم غراهام تغريدته بالقول: "طالما استمر هذا الموقف من جانب القوات المسلحة اللبنانية، فلا أظن أننا نملك شريكا موثوقا به. لقد سئمت من ازدواجية الخطاب في الشرق الأوسط. فالأمر جلل".

وعلى الصعيد الشعبي في لبنان، أشاد المواطنون اللبنانيون بموقف قائد الجيش اللبناني، معربين عن إعجابهم بالرد على ما وصفوه بـ "التدخل في الشؤون الداخلية".

يذكر أن الولايات المتحدة تصنف "حزب الله" كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997، وتتهمه بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالح وأفرادا أمريكيين في المنطقة والعالم.
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
