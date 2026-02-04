وثائق تكشف: مساعدة إبستين أبلغت السلطات بأنها عرّفت ميلانيا على دونالد ترامب

شهادة تحت القسم بعد اعتقال إبستين





في تطور جديد يعيد الجدل حول ملف المموّل الراحل، كشفت وثائق صادرة عنأن إحدى مساعداته السابقات أدلت بشهادة تحت القسم أفادت فيها بأن إبستين هو من عرّفبزوجتهالوثيقة، المؤلفة منوتضمنت مقاطع محجوبة، اشتملت على إفادة عارضة أزياء سابقة عملت. وقد قُدمت الشهادة في، بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقال إبستين بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات.وأفادت الوثيقة بأن الشهادة جاءت في إطار اتفاق قانوني يُعرف بـ، يمنح الشاهد حصانة محدودة مقابل تقديم معلومات يُفترض صدقيتها.وأوضحت المساعدة السابقة أنها التحقت بالعمل لدى إبستين في بداية مسيرتها المهنية، وسافرت معه إلى وجهات دولية عدة كان آخرها، متحدثة عن تعرضها لمضايقات وانتهاكات، ومؤكدة أنهابعد حادثة وصفتها بأنهاوفي إحدى فقرات الإفادة، ذكرت الشاهدة أن إبستين كان يسعى، بالشراكة مع وكيل عارضات الأزياء الإيطالي، إلى شراء وكالة، مضيفة:ويتعارض هذا الادعاء مع ما ورد في مذكرات ميلانيا الصادرة عام، التي ذكرت فيها أن اللقاء الأول تمّ خلال حفل أقامه زامبولي نفسه في، دون أي إشارة إلى دور لإبستين. كما يتناقض مع تصريحات سابقة لترامب قال فيها إن التعارف تمّأحالاستفسارات الصحافة إلى بيان سابق لوزارة العدل الأمريكية، حذّر من أن ملفات التحقيق قد تتضمن وثائق أو صورًا أو مقاطع، وأن بعض المواد، مؤكّدًا أن تلك المزاعمتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة مواجهات قانونية وإعلامية مرتبطة بعلاقة ميلانيا ترامب بدوائر إبستين. ففي العام الماضي، هددت ميلانيا بمقاضاة الكاتب الأمريكيبمليار دولار، بعد أن ذكر في برنامج إعلامي أنها كانت. وردّ وولف بدعوى مضادة مستندًا إلى قوانين حرية التعبير، ولا تزال القضية قيد النظر.كما هددت ميلانيا باتخاذ إجراء قانوني مماثل ضدبعد أن استند إلى أقوال وولف ذاتها في مقابلة صحفية. وفي المقابل، أعاد ترامب التأكيد في حديث لقناةأن إبستين، معتبرًا أن هذه القصصيُذكر أن باولو زامبولي شغل لاحقًا مناصب دبلوماسية بتعيين من ترامب، من بينهابوزارة الخارجية الأمريكية. أما إبستين، فقد أُدين سابقًا قبل وفاته عامداخل زنزانته في ظروف وُصفت بالغامضة، ما أعاد فتح ملفات واسعة تتعلق بشبكة علاقاته التي شملت شخصيات سياسية واجتماعية بارزة.تعكس هذه الوثائق استمرار التباين بينفي ملف لم يُغلق بعد، خاصة حين يتقاطع مع حياة شخصيات في الصف الأول. ورغم النفي المتكرر لأي صلة مباشرة بين ميلانيا وإبستين، تبقى إفادة المساعدة السابقةضمن أرشيف قضائي واسع لا يزال محل تدقيق.المصدر - الوطن أن لاين