Babnet   Latest update 12:23 Tunis

منزل بورقيبة: ضبط شخص يزوّد مسكنًا ومحلًا تجاريًا بالكهرباء من شبكة التنوير العمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69831ebf7ab975.44958251_kginhfomeljpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 11:26 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نفّذت مصالح منزل بورقيبة عملية ميدانية أسفرت عن كشف ربط غير قانوني بالتيار الكهربائي شمل مسكنًا ومحلًا تجاريًا، عبر شبكة التنوير العمومي التابعة للبلدية.

ووفق ما أوردته إذاعة IFM، جرت العملية بحضور أعوان الأمن الوطني، وعدل منفّذ، وممثل عن مصلحة التنوير العمومي، إلى جانب الممثل القانوني للبلدية، حيث تم ضبط شخص تعمّد استغلال شبكة الإنارة العمومية لتزويد محل إقامته ونشاطه التجاري بالكهرباء بطريقة مخالفة للقانون.


وأوضح المصدر ذاته أن مصالح البلدية، وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية، قامت بمعاينة المخالفة رسميًا بواسطة عدل منفّذ، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد أن التتبعات ستشمل كل من يثبت تورطه في هذه المخالفة، وذلك طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي والاستغلال غير المشروع للمرافق العمومية.


وأشار المصدر إلى أن هذا النوع من التجاوزات قد يتسبب في أضرار مادية للبنية التحتية البلدية، فضلًا عن تأثيره السلبي على حسن سير مرفق التنوير العمومي وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، مؤكدًا في المقابل مواصلة الحملات الرقابية للحد من مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323124

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
20°-12
20°-13
14°-10
15°-9
  • Avoirs en devises 25502,2
  • (03/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37600 DT
  • (03/02)
  • 1 $ = 2,86478 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/02)     1564,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/02)   27345 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>