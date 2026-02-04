منزل بورقيبة: ضبط شخص يزوّد مسكنًا ومحلًا تجاريًا بالكهرباء من شبكة التنوير العمومي
نفّذت مصالح منزل بورقيبة عملية ميدانية أسفرت عن كشف ربط غير قانوني بالتيار الكهربائي شمل مسكنًا ومحلًا تجاريًا، عبر شبكة التنوير العمومي التابعة للبلدية.
ووفق ما أوردته إذاعة IFM، جرت العملية بحضور أعوان الأمن الوطني، وعدل منفّذ، وممثل عن مصلحة التنوير العمومي، إلى جانب الممثل القانوني للبلدية، حيث تم ضبط شخص تعمّد استغلال شبكة الإنارة العمومية لتزويد محل إقامته ونشاطه التجاري بالكهرباء بطريقة مخالفة للقانون.
وأوضح المصدر ذاته أن مصالح البلدية، وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية، قامت بمعاينة المخالفة رسميًا بواسطة عدل منفّذ، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد أن التتبعات ستشمل كل من يثبت تورطه في هذه المخالفة، وذلك طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي والاستغلال غير المشروع للمرافق العمومية.
وأشار المصدر إلى أن هذا النوع من التجاوزات قد يتسبب في أضرار مادية للبنية التحتية البلدية، فضلًا عن تأثيره السلبي على حسن سير مرفق التنوير العمومي وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، مؤكدًا في المقابل مواصلة الحملات الرقابية للحد من مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.
