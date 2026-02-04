منزل بورقيبة: ضبط شخص يزوّد مسكنًا ومحلًا تجاريًا بالكهرباء من شبكة التنوير العمومي

نفّذت مصالحعملية ميدانية أسفرت عنشمل مسكنًا ومحلًا تجاريًا، عبرووفق ما أوردته، جرت العملية بحضور أعوان الأمن الوطني، وعدل منفّذ، وممثل عن مصلحة التنوير العمومي، إلى جانب الممثل القانوني للبلدية، حيث تم ضبط شخص تعمّدلتزويد محل إقامته ونشاطه التجاري بالكهرباءوأوضح المصدر ذاته أن مصالح البلدية، وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية، قامتبواسطة عدل منفّذ، قبل الشروع في اتخاذ. وأكد أن التتبعات ستشمل كل من يثبت تورطه في هذه المخالفة، وذلكوالمتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي والاستغلال غير المشروع للمرافق العمومية.وأشار المصدر إلى أن هذا النوع من التجاوزات قد يتسبب في، فضلًا عنوجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، مؤكدًا في المقابلللحد من مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.