دورة تونس الدولية للشبان لكرة الطاولة : 3 ميداليات برونزية لتونس في منافسات أقل من 13 سنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67897396d05272.54596553_lqfmphoejgink.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 14:27
      
أحرزت العناصر الوطنية 3 ميداليات برونزية في دورة تونس الدولية للشبان لكرة الطاولة لاقل من 13 سنة التي تقام من 2 الى 5 فيفري الجاري.
وحملت الميداليات توقيع كل من اياد الصحراوي في منافسة الفتيان لأقل من 13 سنة وريتاج الشابي ونور البوزيدي في منافسة الفتيات لأقل من 13 سنة.
وكان اياد الصحراوي قد بلغ الدور نصف النهائي قبل أن ينهزم  أمام الماليزي كوه واي يو 1 - 3، كما توقفت مسيرة ريتاج الشابي ونور البوزيدي عند المربع الذهبي بعدما تعثرت الأولى أمام التشيكية أديلا برهيلوفا 0 - 3 والثانية أمام الجزائرية ليليا بيدو بنتيجة 1 - 3 .
