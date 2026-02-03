محكمة أمريكية توقف قرار إدارة ترامب بإنهاء الحماية القانونية عن 350 ألف هايتي

وكالات -

قضت محكمة أمريكية، يوم الاثنين، بمنع إدارة الرئيسمن إنهاء وضعالممنوحة لنحوالمقيمين في الولايات المتحدة.وأصدرت، قرارًا يقضي بتعليق إنهاء وضع الحماية المؤقتة للهايتيين إلى حين البتّ في الدعوى القضائية المرفوعة للطعن في هذا القرار. وكان من المنتظر أن ينتهي هذا التصنيف فيويُخوّل وضع الحماية المؤقتة لوزير الأمن الداخلي منحه لمواطني دول تُعدّ غير آمنة للعودة، بسبب كوارث طبيعية أو عدم استقرار سياسي أو أخطار جسيمة أخرى. ورغم أن هذا الوضع يسمح لحامليه بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة، فإنهوسعت إدارة ترامب إلى إنهاء هذا التصنيف، في إطار، ما من شأنه أن يجعل عددا كبيرا من المهاجرين عرضة للترحيل.وبالإضافة إلى المهاجرين الهايتيين، كانتقد أنهت وضع الحماية المؤقتة عن نحو، ومن، وأكثر من، فضلا عن آلاف المهاجرين من. ويواجه عدد من هذه القراراتويُذكر أن العمل بوضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي انطلق سنةعقب زلزال مدمّر ضرب البلاد، وتم تمديده عدة مرات. وتشهد هايتي حاليًاأدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان.