لماذا هبطت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد؟

أشارت تحليلات وكالةإلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب منذيعود إلى عاملين رئيسيين، يتمثلان في، ووبحسب الوكالة، أدّى الهبوط الأوّلي في سعر الذهب إلى شروع عدد كبير من المستثمرين فيفي هذا الأصل، وهو ما أطلق موجة بيع متتالية ساهمت فيوترىأن، على خلفية التعيينات الجديدة، إلى جانب، شكّلت السبب المباشر لموجة البيع الأولى.وسجّل الذهب، في أعقاب هذا التراجع،، متجاوزًا في حدّة تذبذبه حتى عملةالمشفّرة، المعروفة بتقلّباتها الحادة، وفق البيانات المتوفرة.وتُظهر بيانات(قسم بورصة نيويورك التجارية) تراجعًا لافتًا، إذ انخفضتبنسبةمنذ 29 جانفي، لتسجّل أدنى مستوى لها عنداليوم على الساعةكما شهدتهبوطًا أكثر حدّة، بنسبةخلال الفترة نفسها، لتبلغ أدنى مستوى عند، في التوقيت ذاته.ويُرجّح محللون أن تكونبشأن توجّهات السياسة النقدية المستقبلية قد ساهمت فيمن احتمال وجود تأثير سياسي على قرارات البنك المركزي الأمريكي، وهو ما قد يُعيد تشكيل توقّعات التضخّم وأسعار الفائدة، وهما عاملان أساسيان في تسعير الذهب.ويُذكر أن الذهب يُعدّ تقليديًافي فترات عدم اليقين الاقتصادي، غير أنفي هذه المرحلة أدّى إلى نتائج عكسية على أسعار المعدن النفيس.