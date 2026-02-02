لماذا هبطت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد؟
وكالات - أشارت تحليلات وكالة بلومبرغ إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب منذ 29 جانفي 2026 يعود إلى عاملين رئيسيين، يتمثلان في تكثّف المضاربات في الأسواق، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبحسب الوكالة، أدّى الهبوط الأوّلي في سعر الذهب إلى شروع عدد كبير من المستثمرين في إغلاق مراكزهم الاستثمارية في هذا الأصل، وهو ما أطلق موجة بيع متتالية ساهمت في تسريع وتيرة الانخفاض.
وترى بلومبرغ أن المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التعيينات الجديدة، إلى جانب تعزّز الجاذبية النسبية للدولار الأمريكي، شكّلت السبب المباشر لموجة البيع الأولى.
وسجّل الذهب، في أعقاب هذا التراجع، أعلى مستوى من التقلبات منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، متجاوزًا في حدّة تذبذبه حتى عملة بيتكوين المشفّرة، المعروفة بتقلّباتها الحادة، وفق البيانات المتوفرة.
وتُظهر بيانات كومكس (قسم بورصة نيويورك التجارية) تراجعًا لافتًا، إذ انخفضت العقود الآجلة للذهب (تسليم أفريل) بنسبة 17.4 بالمائة منذ 29 جانفي، لتسجّل أدنى مستوى لها عند 4,423.2 دولارًا للأونصة اليوم على الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش.
كما شهدت الفضة هبوطًا أكثر حدّة، بنسبة 37.78 بالمائة خلال الفترة نفسها، لتبلغ أدنى مستوى عند 71.2 دولارًا للأونصة، في التوقيت ذاته.
ويُرجّح محللون أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجّهات السياسة النقدية المستقبلية قد ساهمت في إثارة مخاوف الأسواق من احتمال وجود تأثير سياسي على قرارات البنك المركزي الأمريكي، وهو ما قد يُعيد تشكيل توقّعات التضخّم وأسعار الفائدة، وهما عاملان أساسيان في تسعير الذهب.
ويُذكر أن الذهب يُعدّ تقليديًا ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي، غير أن تحوّل التدفقات الاستثمارية نحو الدولار الأمريكي في هذه المرحلة أدّى إلى نتائج عكسية على أسعار المعدن النفيس.
