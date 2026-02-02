Babnet   Latest update 08:10 Tunis

الدنمارك تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698041480128f4.79699616_pqmhigjenolkf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 02 Février 2026 - 06:15
      
توجت الدنمارك، المضيفة، بلقب بطولة أوروبا لكرة اليد، للمرة الثالثة في تاريخها، عقب فوزها على ألمانيا بنتيجة 34-27، في النهائي الذي أقيم، يوم الأحد، بمدينة هيرنينغ.

وبهذا التتويج، أكملت الدنمارك ثلاثية ألقابها، بعد ذهبية أولمبياد باريس 2024 وبطولة العالم 2025، لتنضم إلى فرنسا كمنتخبين وحيدين جمعا الألقاب الثلاثة الكبرى.

وجاء اللقب القاري بعد انتظار دام 14 عاما، إذ يعود آخر تتويج أوروبي للدنمارك إلى عام 2012، وبعد خسارتها نهائي نسخة 2024 أمام فرنسا، قبل أن تعود هذه المرة إلى القمة الأوروبية بدعم جماهيري كبير ناهز 15 ألف متفرج.

وشق المنتخب الدنماركي طريقه إلى النهائي بقوة رغم بداية متعثرة في الدور التمهيدي، إذ خسر أمام البرتغال، قبل أن يحقق سلسلة انتصارات لافتة على فرنسا وإسبانيا وألمانيا والنرويج وأيسلندا، ثم يجدد فوزه على ألمانيا في النهائي.

وشهدت المباراة النهائية مواجهة قوية غير أن تألق الحارس أندرياس وولف وبروز ماتياس غيسل الذي حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في بطولة أوروبية، حسما المواجهة لفائدة الدنمارك.
الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
