إيران.. انفجار يهز بندر عباس ويدمر طابقين في مبنى سكني

شنبه، ساعت ١۴:٢٠ دقیقه

انفجار توی بندرعباس، هنوز علتش معلوم نیست!

اطلاعات جدید به دستم رسید خبر رو آپدیت میکنم pic.twitter.com/slkbSmuQxL — SHOBIN (@Shobinnn) January 31, 2026

أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار في مبنى سكني من 8 طوابق بمدينة بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان جنوب إيران.وأوضحت التقارير أن الانفجار وقع في المبنى الواقع على شارع المعلّم، ما أسفر عن تدمير طابقين كاملين من العقار. كما أدت الحادثة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات المتوقفة في محيط المكان، ومحل تجاري واحد.وعقب وقوع الانفجار، انتقلت على الفور فرق الإغاثة والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وشرعت في عمليات البحث والإنقاذ، حيث لا تزال تعمل على فحص الأنقاض والتأكد من عدم وجود محتجزين أو إصابات.ولم تذكر التقارير الأولية الصادرة عن وسائل الإعلام الرسمية أي تفاصيل عن احتمالية وجود ضحايا، أو عن الأسباب المحتملة التي أدت إلى وقوع الانفجار، حيث تتركز الجهود حاليًا على إتمام عمليات التدخل السريع.