إيران.. انفجار يهز بندر عباس ويدمر طابقين في مبنى سكني
أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار في مبنى سكني من 8 طوابق بمدينة بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان جنوب إيران.
وأوضحت التقارير أن الانفجار وقع في المبنى الواقع على شارع المعلّم، ما أسفر عن تدمير طابقين كاملين من العقار. كما أدت الحادثة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات المتوقفة في محيط المكان، ومحل تجاري واحد.
وعقب وقوع الانفجار، انتقلت على الفور فرق الإغاثة والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وشرعت في عمليات البحث والإنقاذ، حيث لا تزال تعمل على فحص الأنقاض والتأكد من عدم وجود محتجزين أو إصابات.
ولم تذكر التقارير الأولية الصادرة عن وسائل الإعلام الرسمية أي تفاصيل عن احتمالية وجود ضحايا، أو عن الأسباب المحتملة التي أدت إلى وقوع الانفجار، حيث تتركز الجهود حاليًا على إتمام عمليات التدخل السريع.
شنبه، ساعت ١۴:٢٠ دقیقه— SHOBIN (@Shobinnn) January 31, 2026
انفجار توی بندرعباس، هنوز علتش معلوم نیست!
اطلاعات جدید به دستم رسید خبر رو آپدیت میکنم pic.twitter.com/slkbSmuQxL
