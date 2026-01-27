الإطار القانوني



توضيح محامي الزوجة



ألقتالقبض على زوج يُدعى، عقب الانتشار الواسع لمقطع فيديو يُظهره في واقعةعلى فراش الزوجية،، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأثار الفيديو المتداولفي الأوساط العراقية، حيث انتشر تحت مسمّى، وتداوله المستخدمون على نطاق واسع، ليتحوّل إلىخلال اليوم.وأفادبأن القوات الأمنية تمكّنت من، والذي يُدعى علاء، بعد ساعات من انتشار الفيديو.جدير بالذكر أنالصادر عن الزوج يُعد، في حال وقوعه، وفقًا للتشريعات المعمول بها.من جانبه، أوضحأن موكلته، وإنما قامترفعتها ضد زوجها لدىقبل أكثر من أسبوع، مضيفًا أنهالمعرفةإلى مواقع التواصل الاجتماعي.وفي التفاصيل، بيّن محامي الزوجة أن موكلته، ما دفعها لاحقًا إلى. وعلى إثر ذلك، تم، حيث جرى، وبتهمة، قبل أن يتم