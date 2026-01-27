Babnet   Latest update 09:45 Tunis

العراق: بعد تصدّره التريند.. القصة الكاملة للقبض على علاء بتهمة خيانة زوجته

Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 16:09
      
ألقت القوات الأمنية في العراق القبض على زوج يُدعى علاء، عقب الانتشار الواسع لمقطع فيديو يُظهره في واقعة خيانة زوجية على فراش الزوجية، بحسب ادعاء الزوجة، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأثار الفيديو المتداول غضبًا واسعًا في الأوساط العراقية، حيث انتشر تحت مسمّى «علاء الخائن»، وتداوله المستخدمون على نطاق واسع، ليتحوّل إلى التريند الأول في العراق خلال اليوم.


وأفاد مصدر أمني عراقي بأن القوات الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على الشخص الظاهر في المقطع المتداول، والذي يُدعى علاء، بعد ساعات من انتشار الفيديو.


الإطار القانوني

جدير بالذكر أن فعل الخيانة الزوجية الصادر عن الزوج يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون العراقي، في حال وقوعه داخل منزل الزوجية، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

توضيح محامي الزوجة

من جانبه، أوضح محامي الزوجة أن موكلته لم تقم بنشر الفيديو، وإنما قامت بتصويره وإرفاقه بملف دعوى خيانة زوجية رفعتها ضد زوجها لدى مركز الفرات والجهاد قبل أكثر من أسبوع، مضيفًا أنها تقدّمت بدعوى قانونية لمعرفة الجهات التي قامت بتسريب المقطع إلى مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي التفاصيل، بيّن محامي الزوجة أن موكلته تلقت اتصالًا هاتفيًا من زوجها بقصد إغاظتها، ما دفعها لاحقًا إلى الاتصال برقم الطوارئ. وعلى إثر ذلك، تم إرسال دورية أمنية إلى منزل الزوج، حيث جرى توثيق الواقعة، وإيقاف الفتاة التي كانت برفقته بتهمة ممارسة البغاء، قبل أن يتم إيقاف الزوج وإحالته على الجهات المختصة.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322693

