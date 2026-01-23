مسؤول إيراني: الحرب ستمتد إلى خارج حدود إيران إذا تعرضنا للهجوم
وكالات - قال وحيد جلال زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن الحرب ستمتد حتمًا إلى ما وراء حدود إيران في حال تعرضها لأي هجوم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في باكو.
وأضاف جلال زاده: «إذا تعرضت إيران للهجوم، فسوف تمتد الحرب إلى ما وراء حدودها. بعض دول المنطقة تدرك ذلك وقد حذّرت القادة الأمريكيين من هذا التهديد، وهو عامل يساهم في تقليص خطر اندلاع الحرب».
ويأتي هذا التصريح عقب إعلان دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أن سفنًا تابعة لسلاح البحرية الأمريكية تتجه نحو إيران تحسّبًا لأي طوارئ. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تمتلك أسطولًا كبيرًا متجهًا نحو المنطقة كإجراء احتياطي، مؤكدًا في الوقت ذاته تفضيله تجنب التصعيد العسكري وضرورة مراقبة الوضع عن كثب.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يقدم ترامب إجابة حاسمة بشأن ما إذا كان خيار التدخل العسكري في إيران قد تم استبعاده، مكتفيًا بالقول إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث مستقبلًا.
وكان ترامب قد صرّح قبل عدة أيام بأن الولايات المتحدة ستقوم بـ«محو إيران من على وجه الأرض» في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.
