ترامب يعلن عن إطار لاتفاق مع الأوروبيين بشأن غرينلاند ويلغي التهديد بفرض رسوم جمركية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى إطار اتفاق مستقبلي مع الدول الأوروبية بخصوص غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي، مؤكداً في الوقت ذاته إلغاء التهديد بفرض رسوم جمركية كان من المقرر دخولها حيّز التنفيذ مطلع شهر فيفري المقبل.
وأوضح ترامب، في منشور على منصته الخاصة “تروث سوشيتال”، أن هذا التطور جاء عقب اجتماع وصفه بالمثمر للغاية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي، مارك روته، حيث تم وضع أسس اتفاقية مستقبلية لا تقتصر على غرينلاند فحسب، بل تشمل أيضاً كامل منطقة القطب الشمالي.
وأكد الرئيس الأميركي أن هذا الإطار، في حال استكماله، سيمثل مكسباً استراتيجياً للولايات المتحدة ولكافة دول الناتو، مشيراً إلى أن التفاهم الحاصل دفعه إلى العدول عن فرض الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من فيفري.
وأضاف ترامب أن مباحثات إضافية جارية بخصوص ما يُعرف بـ“اتفاقية القبة الذهبية” المرتبطة بغرينلاند، على أن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية مع تقدم النقاشات بين الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس الأميركي بأن نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، سيتولون قيادة مسار المفاوضات، على أن يرفعوا تقاريرهم مباشرة إلى الرئاسة الأميركية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل توترات سياسية وتجارية سابقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، على خلفية تصريحات أميركية متكررة بشأن الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند ودورها في منظومة الأمن والدفاع في منطقة القطب الشمالي.
وأوضح ترامب، في منشور على منصته الخاصة “تروث سوشيتال”، أن هذا التطور جاء عقب اجتماع وصفه بالمثمر للغاية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي، مارك روته، حيث تم وضع أسس اتفاقية مستقبلية لا تقتصر على غرينلاند فحسب، بل تشمل أيضاً كامل منطقة القطب الشمالي.
وأكد الرئيس الأميركي أن هذا الإطار، في حال استكماله، سيمثل مكسباً استراتيجياً للولايات المتحدة ولكافة دول الناتو، مشيراً إلى أن التفاهم الحاصل دفعه إلى العدول عن فرض الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من فيفري.
وأضاف ترامب أن مباحثات إضافية جارية بخصوص ما يُعرف بـ“اتفاقية القبة الذهبية” المرتبطة بغرينلاند، على أن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية مع تقدم النقاشات بين الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس الأميركي بأن نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، سيتولون قيادة مسار المفاوضات، على أن يرفعوا تقاريرهم مباشرة إلى الرئاسة الأميركية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل توترات سياسية وتجارية سابقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، على خلفية تصريحات أميركية متكررة بشأن الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند ودورها في منظومة الأمن والدفاع في منطقة القطب الشمالي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322310