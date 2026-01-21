ترامب يعلن عن إطار لاتفاق مع الأوروبيين بشأن غرينلاند ويلغي التهديد بفرض رسوم جمركية

أعلن الرئيس الأميركيعن التوصل إلىمع الدول الأوروبية بخصوصومنطقة، مؤكداً في الوقت ذاتهكان من المقرر دخولها حيّز التنفيذ مطلع شهر فيفري المقبل.وأوضح ترامب، في منشور على منصته الخاصة، أن هذا التطور جاء عقبمع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حيث تم وضع أسس اتفاقية مستقبلية لا تقتصر على غرينلاند فحسب، بل تشمل أيضاً كامل منطقة القطب الشمالي.وأكد الرئيس الأميركي أن هذا الإطار، في حال استكماله،، مشيراً إلى أن التفاهم الحاصل دفعه إلىالتي كانت مقررة في الأول من فيفري.وأضاف ترامب أنبخصوص ما يُعرف بـ“اتفاقية القبة الذهبية” المرتبطة بغرينلاند، على أن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية مع تقدم النقاشات بين الأطراف المعنية.وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس الأميركي بأن، ووزير الخارجية، إلى جانب المبعوث الخاص، سيتولون قيادة مسار المفاوضات، على أن يرفعوا تقاريرهم مباشرة إلى الرئاسة الأميركية.ويأتي هذا الإعلان في ظل توترات سياسية وتجارية سابقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، على خلفية تصريحات أميركية متكررة بشأن الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند ودورها في منظومة الأمن والدفاع في منطقة القطب الشمالي.