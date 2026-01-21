Babnet   Latest update 13:09 Tunis

"نيويورك تايمز": قلق في البنتاغون إزاء تصريحات ترامب حول ضم غرينلاند بالقوة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6970ba034c49c7.83700106_qnefmgjhklopi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 12:34 قراءة: 1 د, 10 ث
      
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مسؤولين وضباطا كبارا في البنتاغون أعربوا عن قلقهم إزاء حديث الرئيس دونالد ترامب المستمر حول السيطرة بالقوة العسكرية على غرينلاند.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها: "يعبر مسؤولون وضباط كبار في البنتاغون، بشكل خاص عن قلقهم وانزعاجهم من استمرار ترامب في النظر إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على غرينلاند".

وأثارت تصريحات ترامب المتكررة حول ضرورة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة توترا في العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، خاصة الدنمارك التي تتبعها الجزيرة رسميا ضمن المملكة الدنماركية.


وفي رد فعل على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية في فيفري المقبل بسبب ملف غرينلاند، أعلنت عدة دول أوروبية من بينها ألمانيا وهولندا سحب قواتها العسكرية التي كانت تشارك في مهمة استطلاعية تابعة لحلف "الناتو" على الجزيرة.

وتجنب ترامب الإجابة بشكل مباشر عن مدى جديته في السعي للحصول على غرينلاند، لكنه أشار إلى أنه سيعقد "اجتماعات عديدة" بشأن هذا الملف خلال زيارته المرتقبة إلى سويسرا، متوقعا أن تكون "ناجحة للغاية".

من جهتها، حذرت كل من الدنمارك وحكومة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي، واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدةً على ضرورة احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.

يذكر أن غرينلاند تحظى بأهمية إستراتيجية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي في القطب الشمالي وثرواتها الطبيعية، إضافة إلى تواجد قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.
