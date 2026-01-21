Babnet   Latest update 11:37 Tunis

ماكرون يصعد نبرته تجاه ترامب: لن نستسلم للمتنمرين

وكالات - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردا على تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية طائلة على الدول الداعمة لغرينلاند، إن "أوروبا لن تخضع للمتنمرين".

وفي وقت حاول فيه قادة أوروبيون آخرون اعتماد نبرة هادئة لتفادي تصعيد الخلاف عبر الأطلسي، اختار ماكرون موقفا صداميا وواضحا في لهجته.

وقال ماكرون خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن فرنسا وأوروبا لن تقبلا بشكل سلبي بمنطق قانون الأقوى، محذرا من أن القبول بذلك سيقود إلى تحويلهما إلى تابعين.


وأضاف أن أوروبا ستواصل الدفاع عن سيادتها الإقليمية وعن سيادة القانون، رغم ما وصفه بالتحول نحو عالم بلا قواعد، مشيرا إلى أن ذلك قد يشمل رد الاتحاد الأوروبي بإجراءات تجارية عقابية قوية.

وأضاف ماكرون: "نحن نفضل الاحترام على التنمر، ونفضل سيادة القانون على العنف".

وألقى ماكرون كلمته بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، كما أقدم على نشر رسائل خاصة تبادلها مع ماكرون، في خطوة اعتبرت خرقا غير معتاد للأعراف الدبلوماسية.

وكان ترامب قد أعلن، السبت، عزمه فرض موجة من الرسوم الجمركية المتصاعدة اعتبارا من الأول من فيفري على عدد من الحلفاء الأوروبيين، بينهم فرنسا، إلى أن تسمح الولايات المتحدة بالاستحواذ على غرينلاند، وهي خطوة وصفتها دول أوروبية كبرى بأنها شكل من أشكال الابتزاز.

وقال ماكرون في دافوس إن التراكم المستمر للرسوم الجمركية الجديدة من جانب واشنطن غير مقبول من حيث المبدأ، لا سيما عندما تستخدم كورقة ضغط تمس السيادة الإقليمية.
