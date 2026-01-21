Babnet   Latest update 14:40 Tunis

العرض الأول لمسرحية إقامة شهيرة" على ركح مسرح الجهات يوم 23 جانفي

Publié le Mercredi 21 Janvier 2026
      
يحتضن مسرح الجهات بمدينة الثقافة يوم الجمعة 23 جانفي الحالي العرض الأول لمسرحية "إقامة شهيرة" من إخراج عبد العزيز المحرزي وهي إنتاج مشترك بين مسرح أوبرا تونس والتلفزة التونسية.
 
والمسرحية من اقتباس عبد العزيز المحرزي كذلك، عن النص العالمي الشهير "La Locandiera" للكاتب الإيطالي "كارلو غولدوني"، في قراءة مسرحية تونسية معاصرة تمزج بين الكوميديا والنقد الاجتماعي، وتطرح بأسلوب ساخر قضايا المرأة والغرور الذكوري وتحولات الطبقات الاجتماعية وهيمنة المال على العلاقات الإنسانية، بحسب ما جاء في الورقة التقديمية لهذا العمل.

 
وتدور أحداث المسرحية داخل إقامة تديرها "شهيرة" امرأة جميلة وذكية ومستقلة تنجح في فرض حضورها وقيمها وسط عالم يسيطر عليه الرجال والنفوذ المادي، لتغدو رمزا للمرأة الواعية التي لا تُشترى بالمال ولا تُقهر بالألقاب. ويشارك في أداء أدوار هذا العمل كل من إباء حملي وفرحات الجديد وجلال الدين السعدي وشكيب الغانمي ولطفي الناجح وأميمة المحرزي ويسرى طرابلسي وصبري البوهالي وعازف الكمان راضي الشوالي.
 

ويضم الفريق الفني والتقني للعمل يسرى القصباوي (مخرج مساعد وإدارة الإنتاج) ومراد الحرباوي (لوحات) وصبري عتروس (إضاءة) وهيكل سعايدي (توضيب) ويوسف بو عجاجة (مابينغ) وقيس بو الأعراس (كوريغرافيا) وإيناس بوزيان (ملابس) وسامي ماجري (صناعة الديكور).
 
