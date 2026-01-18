رويترز: ترامب رئيسًا مدى الحياة لـ«مجلس السلام»
وكالات - أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن نسخة من دعوة وجّهها البيت الأبيض إلى عدد من الدول، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون رئيسًا مدى الحياة لما يُعرف بـ«مجلس السلام» الخاص بغزة.
وجاء في نص الوثيقة، وفق الوكالة: «سيكون ترامب رئيسًا مدى الحياة للمجلس»، مشيرة إلى أنّ هذا الهيكل يُتوقّع أن يتوسّع لاحقًا للنظر في نزاعات أخرى إلى جانب ملف غزة.
وفي السياق ذاته، كانت وكالة بلومبرغ قد كشفت أنّ إدارة ترامب طلبت من بعض الدول دفع مليار دولار أو أكثر مقابل الحصول على مقعد دائم داخل المجلس. وبحسب المعطيات المتداولة، سيتمتع ترامب بصلاحيات واسعة بصفته أول رئيس للمجلس، من بينها البتّ الشخصي في الدول المدعوّة للانضمام، على أن تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات مع خضوعها للمصادقة النهائية من قبل الرئيس.
وكان ترامب قد أعلن سابقًا عن تشكيل هذا المجلس، فيما نشر البيت الأبيض قائمة بأعضائه، وتضمّ شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينهم ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس، وصهره المستثمر جاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
هنغاريا وإيطاليا تعلنان الانضمامفي تطور متصل، أعلنت هنغاريا وإيطاليا قبولهما الانضمام إلى «مجلس السلام» المعني بغزة.
وأكّد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أنّ رئيس الوزراء فيكتور أوربان قبل دعوة ترامب، واصفًا إياها بـ«الشرف الكبير»، ومشيرًا إلى أنّ الردّ الرسمي سيُنقل إلى واشنطن قريبًا. كما شدّد على أنّ بودابست ترى في المبادرة الأمريكية فرصة لدعم جهود التسوية، معتبرًا أنّ الاستقرار في الشرق الأوسط ينعكس مباشرة على أمن أوروبا.
من جهتها، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تلقّيها دعوة رسمية للانضمام إلى المجلس، مبدية ترحيب روما بالمبادرة. وقالت ميلوني إنّ إيطاليا مستعدة للقيام بدور محوري والمساهمة في جهود السلام وإعادة الإعمار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المشاركة أو آليات العمل داخل المجلس.
كما أفيد بأنّ الملك عبدالله الثاني تلقّى بدوره دعوة رسمية للانضمام، في وقت يواصل فيه المجلس استقطاب شخصيات ودول للمشاركة في هذه المبادرة المرتبطة بملف غزة وتداعياته الإقليمية.
