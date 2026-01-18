رويترز: ترامب رئيسًا مدى الحياة لـ«مجلس السلام»

وكالات - أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن نسخة من دعوة وجّهها البيت الأبيض إلى عدد من الدول، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون رئيسًا مدى الحياة لما يُعرف بـ«مجلس السلام» الخاص بغزة.



وجاء في نص الوثيقة، وفق الوكالة: «سيكون ترامب رئيسًا مدى الحياة للمجلس»، مشيرة إلى أنّ هذا الهيكل يُتوقّع أن يتوسّع لاحقًا للنظر في نزاعات أخرى إلى جانب ملف غزة.



هنغاريا وإيطاليا تعلنان الانضمام



وفي السياق ذاته، كانت وكالةقد كشفت أنّ إدارة ترامب طلبت من بعض الدولمقابل الحصول علىداخل المجلس. وبحسب المعطيات المتداولة، سيتمتع ترامب بصلاحيات واسعة بصفته أول رئيس للمجلس، من بينها، على أن تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات معوكان ترامب قد أعلن سابقًا عن تشكيل هذا المجلس، فيما نشر البيت الأبيض قائمة بأعضائه، وتضمّ شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينهموزير الخارجية الأمريكي، والمبعوث الخاص للرئيس، وصهره المستثمر، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ورئيس البنك الدولي، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكيفي تطور متصل، أعلنتقبولهما الانضمام إلىالمعني بغزة.وأكّد وزير الخارجية الهنغاريأنّ رئيس الوزراءقبل دعوة ترامب، واصفًا إياها بـ، ومشيرًا إلى أنّ الردّ الرسمي سيُنقل إلى واشنطن قريبًا. كما شدّد على أنّ بودابست ترى في المبادرة الأمريكية فرصة لدعم جهود التسوية، معتبرًا أنّمن جهتها، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطاليةتلقّيها دعوة رسمية للانضمام إلى المجلس، مبدية. وقالت ميلوني إنّ إيطاليا مستعدة للقياموالمساهمة في جهود، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المشاركة أو آليات العمل داخل المجلس.كما أفيد بأنّتلقّى بدوره دعوة رسمية للانضمام، في وقت يواصل فيه المجلس استقطاب شخصيات ودول للمشاركة في هذه المبادرة المرتبطة بملف غزة وتداعياته الإقليمية.