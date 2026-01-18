Babnet   Latest update 11:11 Tunis

الأردن: ترامب يدعو الملك عبد الله للانضمام لمجلس السلام في غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696cadab21acb4.67122002_iljepkfqgmnoh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 10:52
      
وكالات - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل الأردني عبد الله الثاني للانضمام إلى مجلس السلام في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن الملك عبدالله الثاني يجري حاليا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية.


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الأردن يثمن الدور القيادي للرئيس الأمريكي في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق الخطة الشاملة للسلام والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.


وبحسب مسودة الميثاق الخاص بالمجموعة المقترحة، سيتولى ترامب أول رئاسة لهذا المجلس، كما سيكون له القرار فيمن تتم دعوتهم للانضمام إلى المجلس الذي تتخذ، وفق المسودة، قراراته بالأغلبية، بحيث يكون لكل دولة عضوة صوت واحد، إلا أن جميع القرارات تبقى خاضعة لموافقة الرئيس.

وأفاد تقرير "بلومبيرغ" بأن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق ​حيز التنفيذ ‌وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس الأمريكي.

ووفق المسودة، لا تسري مدة العضوية وهي 3 سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدا في مجلس السلام خلال السنة الأولى. ويخشى منتقدون من أن ترامب يسعى إلى إنشاء بديل أو منافس لمنظمة الأمم المتحدة، التي كثيرا ما وجّه لها الانتقادات.

وتصف مسودة الميثاق المجلس بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع"، ويصبح المجلس رسميا بمجرد موافقة 3 دول أعضاء على الميثاق.

كما سيكون ترامب مسؤولا عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة، وفق ما ورد في الوثيقة. وقد دعا ترامب عددا من قادة العالم، بينهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي ورئيس وزراء كندا مارك كارني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليكونوا جزءا من مجلس سلام خاص بغزة، والذي سيتم تشكيله تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد.
