نبيل معلول: من وقتاش تونس مرشحة للفوز بكأس إفريقيا ؟

قال المدرب نبيل معلول، في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، إنّ المنتخب التونسي ليس فريق ألقاب.

وأضاف: «المنتخب التونسي لم يكن مرشّحًا لنيل اللقب في أيّة مسابقة».

وتابع: «أفضل منتخباتنا فشلت في الحصول على اللقب إلى حدود سنة 2004، بتوفيق من الله».



توجّه نحو مدرّب تونسي ولجنة فنية جديدة



إنهاء التعاقد مع سامي الطرابلسي



حصيلة الدور الأول لكأس إفريقيا



مونديال 2026: موعد جديد لنسور قرطاج



وشدّد علىوكان اجتماع قد انعقد يوم الجمعة بينوعدد من ممثلي المكتب الجامعي، برئاسة، تقرّر خلالهتتولّى تقديم مقترحات تتعلّق بمجموعة منمن ذوي، على أن يختار المكتب الجامعي أحدهم لقيادة منتخبخلال المرحلة القادمة.وحضر الاجتماع، بالخصوص،نائب رئيس الجامعة، والعضو الجامعي والمسؤول عن منتخب الأكابر، والمدير الرياضي للجامعة ومساعده، إلى جانب مجموعة من المدربين واللاعبين الدوليين القدامى وهم:ويُذكر أنّكانت قد أعلنت يوم الأحد الماضيمع الناخب الوطنيوكامل الإطار الفني، وذلك عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لـالمقامة حاليًا بالمغرب، إثر الهزيمة أمام المنتخب المالي بركلات الترجيح ().وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول من هذه النهائيات القارية فيضمنبرصيد، جمعها من:ويُذكر أنّ المنتخب التونسي تنتظرهالمقرّرة فيمنوسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمنإلى جانب، والمتأهّل منالذي يضم