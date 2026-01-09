نبيل معلول: من وقتاش تونس مرشحة للفوز بكأس إفريقيا ؟
قال المدرب نبيل معلول، في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، إنّ المنتخب التونسي ليس فريق ألقاب.
وأضاف: «المنتخب التونسي لم يكن مرشّحًا لنيل اللقب في أيّة مسابقة».
وتابع: «أفضل منتخباتنا فشلت في الحصول على اللقب إلى حدود سنة 2004، بتوفيق من الله».
وأضاف: «المنتخب التونسي لم يكن مرشّحًا لنيل اللقب في أيّة مسابقة».
وتابع: «أفضل منتخباتنا فشلت في الحصول على اللقب إلى حدود سنة 2004، بتوفيق من الله».
وشدّد على ضرورة أن نكون منصفين مع أنفسنا ومع تاريخنا.
توجّه نحو مدرّب تونسي ولجنة فنية جديدةوكان اجتماع قد انعقد يوم الجمعة بين وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي وعدد من ممثلي المكتب الجامعي، برئاسة معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، تقرّر خلاله إحداث لجنة فنية تتولّى تقديم مقترحات تتعلّق بمجموعة من الفنيين التونسيين من ذوي الكفاءة والخبرة، على أن يختار المكتب الجامعي أحدهم لقيادة منتخب «نسور قرطاج» خلال المرحلة القادمة.
وحضر الاجتماع، بالخصوص، حسين جنيح نائب رئيس الجامعة، وخميس الحمزاوي العضو الجامعي والمسؤول عن منتخب الأكابر، وزياد الجزيري المدير الرياضي للجامعة ومساعده خليل شمام، إلى جانب مجموعة من المدربين واللاعبين الدوليين القدامى وهم: علي الكعبي، فوزي البنزرتي، محمد المكشر، أمين كمون، وليد الهيشري، طارق سالم ورياض البوعزيزي.
إنهاء التعاقد مع سامي الطرابلسيويُذكر أنّ الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني سامي الطرابلسي وكامل الإطار الفني، وذلك عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لـكأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب، إثر الهزيمة أمام المنتخب المالي بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).
حصيلة الدور الأول لكأس إفريقياوكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول من هذه النهائيات القارية في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، جمعها من:
* فوز على أوغندا (3-1)
* خسارة أمام نيجيريا (2-3)
* تعادل مع تنزانيا (1-1)
مونديال 2026: موعد جديد لنسور قرطاجويُذكر أنّ المنتخب التونسي تنتظره مشاركة هامة في نهائيات كأس العالم المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان، والمتأهّل من الملحق الأوروبي الثاني الذي يضم أوكرانيا والسويد وبولونيا وألبانيا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321626