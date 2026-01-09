ترامب يفتتح رسميًا قانون الغاب الدولي الجديد.. "لا أعترف بالقانون الدولي"!!

بقلم ريم بالخذيري



بات واضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مجرّد رئيس الصدفة والشعبوية مثلما يوصف بالبعض، فهو يمثّل جيلًا جديدًا من الأفكار الأمريكية، بدليل أنّه تمت إعادة انتخابه للمرة الثانية، وهو يفكّر في تعديل دستوري يسمح له بالترشّح لولاية ثالثة، وهو متأكّد من الفوز بها.



السرّ في كلّ ذلك أنّه أشبعالذين لا يزالون يؤمنون بـ، ويعتبرون أنّ بلادهم يجب أن تعود للعب ذلك الدور وتأديب كلّ من يخالفهم.لم يعد يعترف به ترامب، ولن يردعه عن القيام بما تمليه عليه، حيث قال صراحة إنّه لا “يحتاج إلى القانون الدولي”، وإنّ سلطته محكومة فقط بـوأضاف ترامب، في مقابلة مع صحيفةالأمريكية، أنّ القيد الوحيد على سلطته كرئيس لأمريكا هوالخطر ليس فيفحسب، وإنّما يكمن فيمن قبل دول أخرى للاستقواء على دول أضعف. والخطر هو أن يتحوّل، فيفنى العالم ولا يبقى فيه قوي ولا ضعيف.هذا العبث تأكّد مع ما كرّر الرئيس الأمريكي، هذا الأسبوع، عزمه على، الذي يعتبره، بما في ذلك استخدام“إذا اقتضت الحاجة”، وفق تعبيره.وكانت وكالةقد نشرت قبل ذلك خبرًا مفاده عزم الإدارة الأمريكية على تقديملسكان الجزيرة يتمثّل فيلكلّ واحد، مقابل القيام بثورة للمطالبة بالانفصال عنوالواقع أنّ الجزيرة، التي يعتبرها ترامب، هي، والسيطرة عليها تعنيودفنإلى الأبد.أمّافيبلغ مداه بتحذير ترامبمن المسّ بالمتظاهرين الذين ينوون قلبه.إنّ ما يطرحه دونالد ترامب منلا يعبّر فقط عن شخصية سياسية مثيرة للجدل، بل يكشف، حيث تُستبدل القواعد والقوانين بـ. وفي عالم مترابط، فإنّوشرعنةلا تهدّد الدول الضعيفة فحسب، بل تنذر بانفجارقد لا ينجو منه أحد.ومن هنا تبرز ضرورة وقوف ما يُسمّى بـوقفة جادّة ومسؤولة في وجهوشخصيته المزاجية التي تُدار بها ملفات مصيرية، عبروتحصين النظام العالمي من نزعاتكما تقع علىمسؤولية تاريخية بأن تكون وفيّة لإرثها في، وأن تستعيد دورها وقوّتها الاستراتيجية، وتتخلّص من حالةالمعلن وغير المعلن للولايات المتحدة، بما يمكّنها من لعب دورفي حماية الاستقرار الدولي وصونوعلىأن يدركوا أنّ نجاتهم ليست فيببلايين الدولارات، وإنّما بـ