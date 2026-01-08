Babnet   Latest update 17:33 Tunis

لا تخدم مصالحها.. واشنطن تنسحب من 66 منظمة دولية

Publié le Jeudi 08 Janvier 2026
      
وقع الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يوجه الولايات المتحدة بالانسحاب من 66 منظمة دولية، باعتبارها لم تعد تخدم المصالح الأميركية.

وأوضح البيت الأبيض في منشور عبر منصة إكس، أن من بين هذه المنظمات الدولية 31 منظمة مرتبطة بالأمم المتحدة.


ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل عام تقريبا، يعمل الرئيس الجمهوري على تنفيذ رؤيته "أميركا أولا".


وكما فعل في ولايته الأولى، قرر سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن المناخ، ومن منظمة اليونسكو التي كانت قد عادت إليها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

كما بدأ، في بداية ولايته، إجراءات لسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

كذلك، قلصت إدارة ترامب المساعدات الأميركية الخارجية بشكل حاد، وخفضت ميزانيات العديد من منظمات الأمم المتحدة.
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
