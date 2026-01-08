ترامب: السلطات المؤقتة في فنزويلا تمنح الولايات المتحدة كل ما تحتاجه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات المؤقتة في فنزويلا تقدم للولايات المتحدة كل ما تعتبره واشنطن "ضروريا".



وقال ترامب: "إنهم يعطوننا كل ما نعتبر أننا نحتاجه. ولا تنسوا، لقد أخذوا نفطنا منا منذ سنوات عديدة".



وردا على سؤال حول خطط الولايات المتحدة للسيطرة على فنزويلا لمدة عام، قال الرئيس الأمريكي: "بل أقول لفترة أطول بكثير".إلا أنه لم يحدد إطارا زمنيا دقيقا. مشيرا إلى أن واشنطن تعتزم استخدام النفط الفنزويلي، وخفض أسعاره، وتقديم تمويل لكاراكاس.وأقر بأن إعادة بناء هذا القطاع من اقتصاد الدولة اللاتينية سيستغرق سنوات.وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة مع السلطات الفنزويلية الحالية. مؤكدا أن البيت الأبيض على اتصال دائم مع الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز.وأعلنت رودريغيز في وقت سابق من اليوم خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان أن بلادها منفتحة على اتفاقيات الطاقة الدولية القائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة. وأضافت "تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات من النفط والغاز. ينبغي أن تخدم هذه الموارد تنمية البلاد وتنمية الدول الأخرى... نحن مستعدون لعلاقة قائمة على الاحترام في إطار عقود تحترم القانون الدولي".وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من أن عدم امتثال رودريغيز لمطالبه، قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية ثانية داخل البلاد.