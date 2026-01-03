Babnet   Latest update 11:38 Tunis

روسيا تدين أي تدخل عسكري في فنزويلا وتصف الذرائع الأمريكية بغير المقبولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6873ede11b4ab1.63492672_lpnfhgoqjkemi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 11:32 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وكالات - أكّدت وزارة الخارجية الروسية إدانتها الشديدة لأي تدخل عسكري خارجي في فنزويلا، معتبرة أن الذرائع التي تقدّمها الولايات المتحدة لتبرير عمل عسكري ضد كاراكاس غير مقبولة وتمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي.

وأعربت الخارجية الروسية، في بيان رسمي، عن قلق عميق واستنكار إزاء ما وصفته بـالعمل العسكري العدواني الذي تستهدف به الولايات المتحدة فنزويلا، محذّرة من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي.


ودعت موسكو إلى ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها بشكل مستقل، دون أي تدخل عسكري أو ضغوط خارجية، مؤكدة تمسكها بمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.


وفي السياق ذاته، أعلنت روسيا تأييدها الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم الأمريكي، من أجل مناقشة التطورات واتخاذ ما يلزم من خطوات للحيلولة دون مزيد من التصعيد.

كما شددت الخارجية الروسية على تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي، ودعمها للمسار السياسي الذي تنتهجه القيادة البوليفارية، معتبرة أن الحلول السياسية والحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات، بعيدًا عن استخدام القوة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321285

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Senegal CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Tunisie CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 03 جانفي 2026 | 14 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:56
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
22°-13
20°-12
15°-10
12°-7
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026