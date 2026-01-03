روسيا تدين أي تدخل عسكري في فنزويلا وتصف الذرائع الأمريكية بغير المقبولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6873ede11b4ab1.63492672_lpnfhgoqjkemi.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أكّدت وزارة الخارجية الروسية إدانتها الشديدة لأي تدخل عسكري خارجي في فنزويلا، معتبرة أن الذرائع التي تقدّمها الولايات المتحدة لتبرير عمل عسكري ضد كاراكاس غير مقبولة وتمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي.



وأعربت الخارجية الروسية، في بيان رسمي، عن قلق عميق واستنكار إزاء ما وصفته بـالعمل العسكري العدواني الذي تستهدف به الولايات المتحدة فنزويلا، محذّرة من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي.







ودعت موسكو إلى ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها بشكل مستقل، دون أي تدخل عسكري أو ضغوط خارجية، مؤكدة تمسكها بمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.





وفي السياق ذاته، أعلنت روسيا تأييدها الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم الأمريكي، من أجل مناقشة التطورات واتخاذ ما يلزم من خطوات للحيلولة دون مزيد من التصعيد.



كما شددت الخارجية الروسية على تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي، ودعمها للمسار السياسي الذي تنتهجه القيادة البوليفارية، معتبرة أن الحلول السياسية والحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات، بعيدًا عن استخدام القوة.

ودعت موسكو إلى، دون أي تدخل عسكري أو ضغوط خارجية، مؤكدة تمسكها بمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وفي السياق ذاته، أعلنت روسيا، على خلفية الهجوم الأمريكي، من أجل مناقشة التطورات واتخاذ ما يلزم من خطوات للحيلولة دون مزيد من التصعيد.كما شددت الخارجية الروسية على، ودعمها للمسار السياسي الذي تنتهجه القيادة البوليفارية، معتبرة أن الحلول السياسية والحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات، بعيدًا عن استخدام القوة.