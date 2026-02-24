المكتبة العمومية بطبرقة تنظم الدورة العاشرة من تظاهرة "أيام رمضان للمطالعة" من 02 الى 13 مارس 2026

تنظم المكتبة العمومية بطبرقة، فعاليات الدورة العاشرة من تظاهرة "أيام رمضان للمطالعة"، وذلك من 02 الى 13 مارس 2026.وتهدف هذه التظاهرة، التي ستكون اهداء الى روح مؤسسها محمد الجوابلي، الى إخراج الكتاب من رفوف المكتبات إلى فضاءات أرحب وإلى التشجيع على المطالعة ودعم أنشطة المكتبة العمومية بالجهة.ويتضمن برنامج التظاهرة، وفق ما ورد بصفحة المكتبة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عديد الانشطة الموجهة لكافة الشرائح العمرية على غرار ورشات ترغيب في المطالعة وعروض حكواتية وأناشيد دينية.كما سيتم بالمناسبة تركيز معرض دائم للكتاب وتقديم عرض "من الواقع الافتراضي الى قلب الكتاب" وتنظيم لقاءات فكرية فضلا عن جلسات حوارية مع الاطفال.وستتاح الفرصة للمشاركين لمواكبة مائدة مستديرة بعنوان "طبرقة في عيون الرحالة الاجانب" التي ستنتظم بالاشتراك مع المعهد الوطني للتراث وجمعية التاريخ والاثار خمير بطبرقة.