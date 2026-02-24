Babnet   Latest update 15:05 Tunis

المكتبة العمومية بطبرقة تنظم الدورة العاشرة من تظاهرة "أيام رمضان للمطالعة" من 02 الى 13 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d8d38450977.24098633_hjgkpelnomfqi.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 24 Février 2026 - 15:05 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تنظم المكتبة العمومية بطبرقة، فعاليات الدورة العاشرة من تظاهرة "أيام رمضان للمطالعة"، وذلك من 02 الى 13 مارس 2026.

وتهدف هذه التظاهرة، التي ستكون اهداء الى روح مؤسسها محمد الجوابلي، الى إخراج الكتاب من رفوف المكتبات إلى فضاءات أرحب وإلى التشجيع على المطالعة ودعم أنشطة المكتبة العمومية بالجهة.


ويتضمن برنامج التظاهرة، وفق ما ورد بصفحة المكتبة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عديد الانشطة الموجهة لكافة الشرائح العمرية على غرار ورشات ترغيب في المطالعة وعروض حكواتية وأناشيد دينية.


كما سيتم بالمناسبة تركيز معرض دائم للكتاب وتقديم عرض "من الواقع الافتراضي الى قلب الكتاب" وتنظيم لقاءات فكرية فضلا عن جلسات حوارية مع الاطفال.

وستتاح الفرصة للمشاركين لمواكبة مائدة مستديرة بعنوان "طبرقة في عيون الرحالة الاجانب" التي ستنتظم بالاشتراك مع المعهد الوطني للتراث وجمعية التاريخ والاثار خمير بطبرقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324193

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:40
12:39
06:57
05:31
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-8
22°-9
22°-10
22°-10
22°-11
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/02)     682,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/02)   27500 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>