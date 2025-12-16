Amine BEN GAMRA



I. Disposition précédente



1. Les personnes imposables



2. Les actifs imposables



3. L’assiette et le taux



(§1) Les règles d’évaluation



(§2) La déduction des dettes



(§3) Le taux de l’IFI



II. Changement introduit par la loi de finances 2026 en ce qui concerne l'impôt sur la fortune



L’articledu décret-loi n°du, portant loi de finances (LF) pour l’année, a institué un impôt intitulé « impôt sur la fortune immobilière » (IFI).L’IFI ne concerne que les personnes physiques. Il s’applique abstraction faite de leur nationalité. Les personnes morales ne sont donc pas concernées par l’IFI.L’IFI peut concerner aussi bien les personnes résidentes en Tunisie que celles qui n’y résident pas. En effet, pour les personnes physiques résidentes en Tunisie, l’IFI s’applique à tous les actifs immobiliers situés en Tunisie ou hors de Tunisie. Cette règle nous souvient d’ailleurs de l’obligation fiscale illimitée qui s’applique en matière d’IRPP.Pour les personnes physiques non-résidentes en Tunisie, l’IFI s’applique aux immeubles situés en Tunisie.Le patrimoine immobilier est composé de tous les immeubles (immeubles bâtis et non bâtis) du contribuable y compris les immeubles et les parts sociales dans les sociétés civiles immobilières de ses enfants mineurs sous sa tutelle. Les biens pris en leasing ou en Ijara échappent à l’IFI.Suivant l’articlede la LF, seuls échappent à l’IFI, l’habitation principale du redevable et les immeubles destinés à l'exploitation professionnelle à l’exception des immeubles loués.Nous analyserons ci-après les règles d’évaluation de l’actif imposable (§1), la déduction des dettes (§2) et le taux de l’IFI (§3).L’articlede la LFne comporte pas de dispositions circonstanciées traitant des règles d’évaluation des actifs immobiliers.Le redevable de l’IFI est tenu de procéder à l’évaluation de son patrimoine immobilier à sa valeur vénale.Comme nous l’indiquions, la LFs’est contentée d’inclure les parts des sociétés civiles immobilières dans l’assiette de l’IFI, sans indiquer les règles d’évaluation y afférentes. D’aucuns diront qu’il convient tout simplement de retenir les mêmes règles d’évaluation à la valeur vénale.Leparagraphe de l’articlede la LFconsidère que les dettes contractées par le redevable peuvent être déduites de l'actif imposable lorsqu'elles existent aude l'année d'imposition et qu'elles grèvent les immeubles au sens du code des droits réels excepté les garanties réelles au profit des sociétés.Leparagraphe de l’articlede la LFa fixé le taux de l’IFI à. Ce taux s’applique au patrimoine net imposable (Actifs imposables — Dettes déductibles).L'articledu décret-loi n°(relatif aux mesures de soutien à l'économie) est abrogé et remplacé pour instituer un Impôt sur la Fortune annuel dû par les personnes physiques, y compris sur les gains de leurs enfants mineurs à charge :pour les gains nets compris entrepour les gains nets supérieurs àL'assiette comprend la valeur nette des biens immobiliers et mobiliers situés en Tunisie (ou à l'étranger si le contribuable est résident), avec certaines exonérations (résidence principale, biens professionnels, véhicules, dépôts bancaires). Une déclaration annuelle doit être souscrite avantCet article instaure ainsi un nouvel impôt patrimonial structuré par tranches, destiné à renforcer la progressivité du système fiscal.Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter duExpert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie