Babnet   Latest update 14:12 Tunis

رئيس جمعية قرى الأطفال “س و س” يدعو المواطنين للتبرع بزكاة الفطر عبر الموقع الرسمي للجمعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b9325b760b79.17550092_njigmleqkfpho.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 13:51 قراءة: 1 د, 8 ث
      
دعا رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، محمد مقديش، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التبرع بزكاة الفطر عبر الموقع الرسمي للجمعية.
وأوضح مقديش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجمعية لم تتحصل إلى حدّ الآن على ترخيص من رئاسة الحكومة لإطلاق خدمة جمع تبرعات زكاة الفطر عبر الإرساليات القصيرة، رغم تمتعها بهذا الترخيص طيلة السنوات الست الماضية، وذلك منذ الأيام الأولى من شهر رمضان.
وبيّن أن عدم الحصول على هذا الترخيص سيكبّد الجمعية هذا العام خسائر مالية هامة، إذ كانت تجمع سنويًا مبالغ كبيرة من تبرعات المواطنين عبر هذه الخدمة، وتوجّهها لتمويل برامجها الداعمة للأطفال فاقدي السند، خاصة وأن التبرع عبر الموقع الإلكتروني لا يتاح بالقدر نفسه لمختلف فئات المجتمع.

وذكّر في هذا السياق بأن الجمعية تمكنت خلال السنة الفارطة من جمع حوالي 3 ملايين دينار من تبرعات زكاة الفطر عبر الإرساليات القصيرة.ولفت إلى أن الجمعية تتكفل حاليًا بنحو 9900 طفل فاقد للسند موزعين على 12 ولاية، مبرزًا أنه تم الأسبوع الماضي تدشين مقر جديد للجمعية بولاية سيدي بوزيد، سيمكن من كفالة نحو ألف طفل إضافي بالجهة.
وفي ختام تصريحه، أكد مقديش أن الحصول على الترخيص الرسمي من شأنه أن يعزز مصداقية الجمعية وشفافية معاملاتها، ويدعم ثقة المتبرعين ويشجعهم على الإقبال على التبرع، داعيًا إلى مزيد دعم جهود الجمعية بما يضمن استمرارية خدماتها لفائدة الأطفال فاقدي السند.
ويذكر أن جمعية "س و س" تُعدّ أحد مصارف الزكاة الشرعية، وذلك وفق قرار صادر عن مفتي الجمهورية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325613

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
انتهاء الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:30
15:51
12:35
06:28
05:01
انتهاء الحسوم
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
20°-8
17°-10
16°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 24856,6
  • (16/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38627 DT
  • (16/03)
  • 1 $ = 2,95298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/03)     1929,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/03)   28139 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>