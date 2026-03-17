رئيس جمعية قرى الأطفال “س و س” يدعو المواطنين للتبرع بزكاة الفطر عبر الموقع الرسمي للجمعية

دعا رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، محمد مقديش، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التبرع بزكاة الفطر عبر الموقع الرسمي للجمعية.وأوضح مقديش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجمعية لم تتحصل إلى حدّ الآن على ترخيص من رئاسة الحكومة لإطلاق خدمة جمع تبرعات زكاة الفطر عبر الإرساليات القصيرة، رغم تمتعها بهذا الترخيص طيلة السنوات الست الماضية، وذلك منذ الأيام الأولى من شهر رمضان.وبيّن أن عدم الحصول على هذا الترخيص سيكبّد الجمعية هذا العام خسائر مالية هامة، إذ كانت تجمع سنويًا مبالغ كبيرة من تبرعات المواطنين عبر هذه الخدمة، وتوجّهها لتمويل برامجها الداعمة للأطفال فاقدي السند، خاصة وأن التبرع عبر الموقع الإلكتروني لا يتاح بالقدر نفسه لمختلف فئات المجتمع.وذكّر في هذا السياق بأن الجمعية تمكنت خلال السنة الفارطة من جمع حوالي 3 ملايين دينار من تبرعات زكاة الفطر عبر الإرساليات القصيرة.ولفت إلى أن الجمعية تتكفل حاليًا بنحو 9900 طفل فاقد للسند موزعين على 12 ولاية، مبرزًا أنه تم الأسبوع الماضي تدشين مقر جديد للجمعية بولاية سيدي بوزيد، سيمكن من كفالة نحو ألف طفل إضافي بالجهة.وفي ختام تصريحه، أكد مقديش أن الحصول على الترخيص الرسمي من شأنه أن يعزز مصداقية الجمعية وشفافية معاملاتها، ويدعم ثقة المتبرعين ويشجعهم على الإقبال على التبرع، داعيًا إلى مزيد دعم جهود الجمعية بما يضمن استمرارية خدماتها لفائدة الأطفال فاقدي السند.ويذكر أن جمعية "س و س" تُعدّ أحد مصارف الزكاة الشرعية، وذلك وفق قرار صادر عن مفتي الجمهورية.