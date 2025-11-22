Babnet   Latest update 20:46 Tunis

مصر.. قرار جديد للنيابة العامة في فضيحة الاعتداءات .... بمدرسة دولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6922124cada645.27040003_pognkfleqmjhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 20:42
      
أمرت نيابة شمال القاهرة في مصر بعرض 5 أطفال صغار (أعمار 4-6 سنوات) على الطب الشرعي للكشف عن إصاباتهم الجسدية والنفسية بعد تعرضهم لاعتداءات جنسية بشعة داخل مدرسة دولية شرق القاهرة

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس 4 موظفين في مدرسة دولية بالسلام، في اتهامهما لهم بالاعتداء على الأطفال، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن حدثا عابرا، بل استمرت لمدة عام كامل، حيث استغل المتهمون مناصبهم لتحويل "غرفة مرعبة" داخل الحرم المدرسي إلى قفص للابتزاز والانتهاك المتكرر.
بدأت القضية تتكشف في 20 نوفمبر عندما أخبر طفل في مرحلة KG2 والدته أن زميلته 4 سنوات تتعرض لأذى جنسي من قبل "عامل النظافة"، مشيرا إلى نزيف لاحظته في فستانها، وعلى الفور انتقلت الأم مذعورة إلى والدة الفتاة، التي أكدت الرواية بعد اكتشاف إصابات جسدية، مما دفع الأهالي إلى تقديم بلاغات فورية للشرطة.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة – ثلاثة عمال نظافة وواحد حارس أمن – خلال ساعات، بعد تفتيش المدرسة واكتشاف "الغرفة المرعبة" المخفية خلف ممرات غير مراقبة، مليئة بأدوات الابتزاز وكاميرات هاتفية.

ووفقا لأقوال الضحايا في أثناء الاستماع الأولي كان المتهمون يستدرجون الأطفال تحت ذريعة "لعبة سرية" أو تهديد بالسلاح الأبيض، ثم يرتكبون الاعتداءات الجنسية المتعددة، مصورين بعضها للابتزاز المستمر.

وقال أحد الأطفال البالغ 5 سنوات في شهادة مؤثرة: "قالوا لو أقول لحد هيضربوني وياخدوني بعيد عن ماما"، بينما وصفت فتاة أخرى الغرفة بأنها "مكان مظلم زي الوحوش".

وأكدت التحقيقات تعرض 3 فتيات وصبيين اثنين، مع احتمال وجود ضحايا إضافيين، حيث أمرت النيابة باستدعاء جميع أولياء الأمور للتحقق.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مواجهتهم بتهم "هتك العرض بالإكراه والابتزاز" بموجب المواد 267 و268 من قانون العقوبات، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال التكرار.

كما أمرت بتوسيع التحريات لتشمل الإدارة المدرسية، للكشف عن أي قصور في النظام الأمني أو الكاميرات، وسط اتهام بـ"الإهمال المتعمد" مما سمح للجريمة بالاستمرار.


