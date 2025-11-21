Babnet   Latest update 12:54 Tunis

مصر.. فضيحة تهز مدرسة دولية واتهام موظفين بالاعتداء على طفلتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69204c92b05622.19855128_pqmnglkeohfij.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 12:25
      
تجري السلطات المصرية تحقيقات في تحرش موظفين بعدد من التلميذات في إحدى المدارس الدولية بالقاهرة.

وأسفرت التحقيقات عن القبض على ثلاثة موظفين في مدرسة دولية بمنطقة العبور، الواقعة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بالعاصمة المصرية القاهرة، على خلفية اتهامهم بالاعتداء... على طفلتين.



بدأت التفاصيل حين لاحظت والدة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وتدرس في مرحلة "كي جي تو"، حديث ابنتها عن تعرض زميلتين لها في الصف نفسه لتحرش من عامل نظافة وكهربائي بالمدرسة.

وبادرت الأم فورًا بالاتصال بصديقة لها، وهي والدة إحدى الطفلتين المذكورتين، لتكتشف أن ابنتها تعرضت لاعتداء جنسي. وازدادت شكوكها حول احتمال تعرض طفلتها نفسها لأعمال مماثلة، خاصة في ظل تكرار الحوادث المشابهة في المدارس مؤخرًا.

وعلى إثر ذلك، تقدّم أولياء أمور الأطفال الثلاثة ببلاغٍ رسمي إلى قسم شرطة العبور ضد العاملَين المتهمَين وإدارة المدرسة، وباشرت الأجهزة الأمنية بالعبور إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

المصدر: القاهرة 24


