مشروع قانون المالية 2026: المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح سلسلة من الإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات

تقدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بجملة من التوصيات في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالبرلمان، بهدف إنعاش الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم العدالة الجبائية.

مقترحات بخصوص نسب الأداء على الشركات

أوصى المعهد باعتماد نسبة تفاضلية للأداء على الشركات في حدود:



تخفيف العبء الجبائي والحد من فائض الأداء



مراجعة الأعباء القابلة للخصم وتوضيح النظام الجبائي



منع الازدواج الضريبي ودعم المؤسسات بالخارج



إصلاحات في الأداء على القيمة المضافة



حوافز جبائية وتشجيع الاستثمار



حول الضريبة على الثروة



للأنشطة الصناعية باعتبار قيمتها المضافة،للأنشطة التجارية،للخدمات.ويهدف هذا التمشي إلىالتي تُعدّ رافعة أساسية للانتعاش الاقتصادي.دعا المعهد إلىباعتباره غير متناسب مقارنة بالشركات، واقترح، بالنظر إلى أن فائض الأداء يمثّل عبئاً مالياً كبيراً يؤثر في الأرباح وخزينة المؤسسة.شملت التوصيات:* مراجعة* توضيح النظام الجبائي للسيارات السياحية المستعملة لأغراض مهنية من قبل الأشخاص الطبيعيين،من 5 إلى 10 سنوات، بالنظر لتوالي الأزمات الاقتصادية الأخيرة وما خلّفته من صعوبات للمؤسسات.واقترح المعهدمن طرح الضريبة المحمّلة في بلد المصدر من الضرائب المستوجبة في تونس، بما يعزز تنافسيتها ويمنع الازدواج الضريبي.كما أوصى بـ:* إعادة العمللصالح شركات الخدمات والتجارة الدولية،* التخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة منعلى بيع العقارات المعدّة للسكن التي يفوق سعرها، بهدف تسهيل النفاذ للسكن وإنعاش قطاع العقارات الذي يمرّ بأزمة حادّة.واقترح المعهد إعادة الحوافز المتعلقة بـ، الملغاة سنة 2017، لتشجيع المؤسسات علىبتمويل ذاتي ودعم الاستثمار الداخلي.كما دعا إلى تمكين المؤسسات التي تستثمر فيمن الامتيازات الجبائية الخاصة بالتنمية الفلاحية.اعتبر المعهد أنّ فرض ضريبة على الثروة قد يكون مقبولاً في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة، لكنه حذّر من تداعياته المحتملة، من بينها:الذي يشهد أساساً مستويات ضعيفة،* التأثير السلبي علىوفي هذا السياق، اقترحالذي يشمل فقط العقارات ودون تعديل النسب، مع، واستثناء العقارات المؤجرة باعتبار أن مداخيلها تخضع مسبقاً لضريبة قد تصل إلى