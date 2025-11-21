Babnet   Latest update 14:14 Tunis

دعوة الشباب الناشط بالمجتمع المدني الى المشاركة في الدورة الخامسة لأكاديمية القيادات الشابة بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692042f5a32d64.59205411_ofgiqjhlmnekp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 13:15 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تنظم أكاديمية القيادات الشابة بتونس دورتها الخامسة، ابتداء من شهر ديسمبر 2025، وتتواصل الى غاية شهر جوان 2026 .

وتهدف هذه الدورة الى ضمان مشاركة شبابية هادفة والتعرف على مختلف الفاعلين صلب المجتمع المدني التونسي



وتدعو الاكاديمية، الشباب الناشط بالمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام الى المشاركة في هذه الدورة وتقديم سيرتهم الذاتية
قبل يوم 7 ديسمبر 2025 وذلك على البريدالالكتروني التالي

contact.jtl.info@gmail.com

وتعمل جمعية القيادات الشابة بتونس، منذ سنة 2015 على تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في الشأن العام من خلال تدريبهم نظريا
وتطبيقيا حول المشاركة في الإنتخابات المحلية وتكوينهم في المجال القانوني قصد رفع التوعية بالحقوق والحريات والتدريب على
إطلاق حملات المناصرة التي تخدم قضاياهم.

يشار، الى أن الدورة الاولى لأكاديمية القيادات الشابة بتونس، قد انطلقت سنة 2017 بمشاركة 20 شاب وشابة من مختلف مناطق الجمهورية وتمحور موضوعها حول مواكبة مسار الانتخابات البلدية، والدورة الثانية سنة 2021 قصد متابعة العمل البرلماني
وفهم مسار سن القوانين والتواصل مع النواب.


