رسميّا: أربع قنوات تعلن نقل منافسات كأس العرب 2025.. الموعد والمكان والمجموعات
تنطلق بطولة كأس العرب 2025 في قطر يوم 1 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخباً، في النسخة الثانية التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
التصفيات الأولية تنطلق الأسبوع المقبل
وتستضيف قطر الأسبوع المقبل مرحلة التصفيات الأولية لتحديد بقية المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات.
تركيبة المجموعاتالمجموعة الأولى:
* قطر (البلد المنظم)
* تونس
* الفائز من سوريا / جنوب السودان
* الفائز من فلسطين / ليبيا
المجموعة الثانية:
* السعودية
* المغرب
* الفائز من عمان / الصومال
* الفائز من اليمن / جزر القمر
المجموعة الثالثة:
* مصر
* الأردن
* الإمارات
* الفائز من الكويت / موريتانيا
المجموعة الرابعة:
* الجزائر (حامل اللقب)
* العراق
* الفائز من البحرين / جيبوتي
* الفائز من لبنان / السودان
موعد البطولة وطريقة التأهلتقام البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.
ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ثم تُستكمل الأدوار الإقصائية حتى النهائي.
القنوات الناقلة رسميًاأعلنت أربع قنوات حصولها على حقوق بث مباريات البطولة:
* بي إن سبورتس
* قنوات الكاس
* أبوظبي الرياضية
* دبي الرياضية
