رسميّا: أربع قنوات تعلن نقل منافسات كأس العرب 2025.. الموعد والمكان والمجموعات

تنطلق بطولة كأس العرب 2025 في قطر يوم 1 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخباً، في النسخة الثانية التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



التصفيات الأولية تنطلق الأسبوع المقبل



تركيبة المجموعات



موعد البطولة وطريقة التأهل



القنوات الناقلة رسميًا



وتستضيف قطر الأسبوع المقبللتحديد بقية المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات.* قطر (البلد المنظم)* تونس* الفائز من سوريا / جنوب السودان* الفائز من فلسطين / ليبيا* السعودية* المغرب* الفائز من عمان / الصومال* الفائز من اليمن / جزر القمر* مصر* الأردن* الإمارات* الفائز من الكويت / موريتانيا* الجزائر (حامل اللقب)* العراق* الفائز من البحرين / جيبوتي* الفائز من لبنان / السودانتقام البطولة منويتأهلمن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ثم تُستكمل الأدوار الإقصائية حتى النهائي.أعلنت أربع قنوات حصولها على حقوق بث مباريات البطولة: