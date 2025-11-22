نواب مجلس الجهات والأقاليم ينتقدون تعطل صناديق الحماية الاجتماعية ويطالبون بتطبيق قانون منع المناولة وحماية الفئات الهشة

شهدت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة مساء اليوم السبت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، انتقادات ومطالبات عاجلة بتفعيل الصناديق المعطّلة، وفي مقدمتها صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.



تعطّل الصناديق الاجتماعية



وعود سابقة دون تنفيذ



مطالبة بالتسريع في إصدار الأوامر



ملف المناولة وصيغ التشغيل الهشة



إصلاح نظام التقاعد وتمويل الصناديق



غياب الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية



بطاقات العلاج والإعانات



حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



نسبة التشغيل 2%



منحة العائلات المعوزة



نقص الموارد البشرية والتجهيزات



دعوة لتعزيز التنسيق



وانتقد النواب تعطّل إصدارالمنظمة لهذين الصندوقين رغم مرورعلى سنّ المرسوم المتعلق بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ورغم المصادقة ضمنعلى إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وانطلاقلفائدته من الأجراء والمؤجرين، ما جعل هذه الآليات بلا فاعلية وعمّق حالة الاستياء لدى الفئات المنتفعة.وذكّر عدد منهم بأنّكان أعلن في جوان الماضي أنّوستصدر قريبا، إلا أنّ ذلك بقيوطالبوا بالتسريع فيفي أقرب الأوقات لتفعيل هذين الصندوقين، قصدوضمانلهم وتعزيز مساهمتهم في الدورة الاقتصادية.كما عبّر النواب عن استيائهم من عدم تطبيق القانون المتعلق بـوإنهاءبعد صدور، مؤكدين أنّ آلاف العمال مازالوا يشتغلون في أوضاع غير مستقرة رغم النصوص القانونية الصريحة.ودعا النواب إلى إصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص، معتبرين أنّ اختلاليستوجب إصلاحا جذريا وتوسيعا لمصادر التمويل بدل الاقتصار علىوانتقدوا عدم تفعيلالمنصوص عليها في، معتبرين أن غياب هذا الهيكل يعمّق الفوارق الاجتماعية في ظل ضعف الموارد البشرية والتجهيزات وتراكم الملفات.كما تساءل النواب عن أسبابوبطاقات العلاجمن مستفيدين دون مبررات واضحة، محذرين من طولوتعطّل البت في الملفات.ولفت النواب إلى غياب إجراءات ملموسة فيلفائدة، وانتقدوا التأخير في تجديدلفترات تصل إلى، مما يحرمهم منوانتقد النواب عدم احترام القانون المتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يلزم المؤسسات بتخصيصمن مواطن الشغل لهذه الفئة، معتبرين أن عدم تطبيق هذه النسبة يعمّق التمييز ويُقصي آلاف الأشخاص من سوق الشغل.كما دعا بعض النواب إلى الترفيع في، معتبرين أنّ قيمتها الحالية غير كافية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات العيش.وأشار النواب إلىفي عددوضعف وسائل العمل وتجهيزات المكاتب الجهوية والمحلية للصناديق الاجتماعية، ما يؤدي إلىوطولوشدد النواب على ضرورة تعزيزبين الوزارة والمجلس لإنجاح السياسات الاجتماعية وتحقيق مصلحة المواطن.