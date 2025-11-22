قبلي - استعدادات مكثفة لتنظيم العاب المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kebilipancarteeeeee.jpg width=100 align=left border=0>

كثف المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل من استعداداته لتنظيم الألعاب الوطنية التي ستحتضنها ولاية قبلي لأول مرة أيام 28 و29 و30 نوفمبر الجاري تحت شعار قبلي تجمعنا وفق ما أكده رئيس هذا المكتب فؤاد بن يوسف صباح اليوم لوات

وأوضح المصدر ذاته ان الاستعدادات لاحتضان الألعاب الوطنية التي تنظمها سنويا المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل بإحدى ولايات الجمهورية في لمساتها الأخيرة مشيرا الى انه من المتوقع ان يبلغ عدد المشاركين في هذه الألعاب ما بين 400 و450 رياضيا يمثلون كافة مكاتب المنظمة بكافة الولايات في شتى الرياضات التي تجمع بين كرة القدم المصغرة والكرة الحديدية وكرة الطاولة الى جانب الماراطون اناثا وذكورا

كما افاد فؤاد بن يوسف بان الألعاب الوطنية لهذه السنة ستحتضنها مدينة دوز حيث سيكون الافتتاح بعرض تنشيطي بسوق الصناعات التقليدية وسط المدينة ليفسح المجال اثره للمنافسات في مختلف الاختصاصات بالفضاءات الرياضية المحاذية للمنطقة السياحية في حين يكون تنظيم الماراطون بساحة حنيش التي تحتضن سنويا فعاليات المهرجان الدولي للصحراء





وأضاف المصدر ذاته بان هذه التظاهرة التي لها بعد رياضي تحمل أيضا ابعادا ثقافية واقتصادية وسياحية تتمثل في استضافة الجهة لممثلي كافة الولايات في فترة جني وترويج التمور وفترة ذروة الموسم السياحي وهو ما سيساهم في احداث حركية بالجهة سواء بفضاء بيع التمور من المنتج الى المستهلك الذي سيتم اقامته على هامش التظاهرة او بالفضاءات السياحية التي ستستقبل المشاركين الذين ستكون لهم عدة جولات في الربوع الصحراوية على ظهور الإبل مع تنظيم سهرات فنية وعروض للباس التقليدي



