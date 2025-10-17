لبنان: عامل مصري يشعل النار في محطة وقود انتقامًا من حبيبته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f209ca35a475.41750920_kqlmoefngpihj.jpg width=100 align=left border=0>

كادت منطقة الكرك شرقي لبنان أن تشهد كارثة حقيقية، بعد أن أقدم عامل مصري على إشعال النار في محطة وقود انتقامًا من حبيبته التي رفضت الارتباط به.



ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة الحادث، حيث ظهر العامل وهو يسكب البنزين على النار في محاولة لترويع المحيطين، مما شكّل خطرًا مباشرًا على خزانات الوقود والمارة.









وسارعت فرق الإطفاء والأمن اللبناني إلى التدخل السريع، وتمكنت من احتواء الحريق قبل أن يمتدّ إلى باقي أجزاء المحطة، لتمنع بذلك كارثة كانت وشيكة. وقد تمّ توقيف العامل فورًا على ذمّة التحقيق.



من جهتها، أكدت شركة "ميدكو" المالكة للمحطة أنّ الحادث ناتج عن خلاف شخصي، مشيرة إلى أنّها ستتقدّم بشكوى قضائية ضد العامل.

#فيديو تدري ..عامل مصري

يشعل النار عمدا في محطة

بنزين بزحلة " لبنان ومواطنون

يتدخلون لإخماد الحريق#لبنان #تدري — تداول رواد

مواقع التواصل فيديو يظهر

عاملا في المحطة من " #مصر"

يشعل النار عمدًا داخل

محطة محروقات في

منطقة الكرك زحلة ما

أدى إلى اندلاع حريق



تمكن أحد المواطنين… pic.twitter.com/0MhhyU8IkJ — تدري (@tadriuknow2) October 16, 2025

وقد أثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل موجة استنكار واسعة، وتحذيرات من خطورة الانفعالات غير المسؤولة التي قد تهدّد حياة الآخرين. ويُجري حاليًا التحقيق مع العامل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

