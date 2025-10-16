Babnet   Latest update 17:35 Tunis

مجموع ثروات المليارديرات العرب يبلغ 122.1 مليار دولار ... السعودية في الصدارة.. فمن الأكثر ثراءً في العالم العربي؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f115030e37a5.71007437_monhgefjkqlpi.jpg width=100 align=left border=0>
Forbes
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 16:46
      
كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط في تقريرها السنوي لعام 2025 عن قائمة الدول العربية وفق إجمالي ثروات المليارديرات، حيث بلغ مجموع ثروات 36 مليارديرًا عربيًا نحو 122.1 مليار دولار أمريكي، موزعين على عدة دول في المنطقة.



السعودية تتصدر المشهد بثروة تفوق 44 مليار دولار

تربّعت السعودية على رأس القائمة بإجمالي ثروة قدره 44.7 مليار دولار، تمثل حوالي 36.6% من مجموع الثروات العربية، ويعود ذلك إلى وجود 12 مليارديرًا سعوديًا في التصنيف.
ويتصدر القائمة الأمير الوليد بن طلال بثروة تبلغ 15.4 مليار دولار، يليه سليمان الحبيب، مؤسس مجموعة الحبيب الطبية، بثروة تقارب 9.6 مليارات دولار.

الإمارات في المرتبة الثانية بـ27.4 مليار دولار

حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيًا مع 6 مليارديرات تبلغ ثرواتهم المجمعة نحو 27.4 مليار دولار.
ويُعد حسين سجواني، مؤسس شركة داماك العقارية، أبرزهم بثروة تُقدّر بـ 10.2 مليارات دولار.

مصر ثالثة بـ19.9 مليار دولار

حافظت مصر على موقعها ضمن المراتب الثلاث الأولى بـ خمسة مليارديرات تصل ثرواتهم الإجمالية إلى نحو 19.9 مليار دولار.
ويتصدر القائمة المصرية ناصف ساويرس، أغنى رجل في البلاد، بثروة تفوق 8 مليارات دولار، إلى جانب نجيب ساويرس وأفراد من العائلة الذين يمتلكون استثمارات واسعة في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية.

لبنان وقطر والمغرب بين المراتب الوسطى

في لبنان، بلغ مجموع ثروات 6 مليارديرات نحو 12.6 مليار دولار، يتقدمهم نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي بثروة قدرها 3.2 مليارات دولار لكل منهما.

أما قطر، فقد ارتفعت ثروات مليارديراتها إلى حوالي 7 مليارات دولار، بزيادة 1.2 مليار دولار منذ مارس 2025، مدفوعة بارتفاع ثروة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني من 3.9 إلى 5.2 مليارات دولار.

وفي المغرب، يملك 3 مليارديرات ثروات مجمعة تبلغ 5.3 مليارات دولار، يتصدرهم المصرفي عثمان بنجلون وعائلته بثروة تناهز ملياري دولار.

الجزائر وسلطنة عمان تختمان القائمة

في الجزائر، يمثل رجل الأعمال يسعد ربراب وعائلته الثروة الوحيدة في القائمة، والمقدّرة بنحو 3 مليارات دولار.
أما سلطنة عُمان، فتضم مليارديرًا واحدًا هو سهيل بهوان، الذي ارتفعت ثروته بـ 300 مليون دولار لتبلغ 2.2 مليار دولار.

المصدر: فوربس الشرق الأوسط


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

babnet

Babnet

