جمال بين اللاعبين الأعلى أجرا في عام 2025 ضمن القائمة التي يتصدرها رونالدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68429f6316b5a5.87600355_fqgemjokpinhl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 18:55
      
اقتحم الأمين جمال جناح برشلونة البالغ من العمر 18 عاما النخبة المالية في عالم كرة القدم، حيث جاء ضمن قائمة الأعلى 10 لاعبين أجرا في عام 2025.

وتصدر رونالدو القائمة بدخل مذهل بلغ 280 مليون دولار هذا العام، محافظا على هيمنته على قمة كرة القدم المالية بعد أن وقع اللاعب البالغ من العمر 40 عاما على تمديد عقده لمدة عامين مع نادي النصر في البطولة السعودية للمحترفين.



ويقترب المهاجم البرتغالي، الذي أصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى وضعية الملياردير وتصدر قائمة الرياضيين الأعلي أجرا في العالم لثلاث سنوات متتالية في ماي الماضي، من تسجيل 1000 هدف في مسيرته.
ويحتل منافسه منذ فترة طويلة ليونيل ميسي المركز الثاني بمبلغ 130 مليون دولار، حيث حصل مهاجم إنتر ميامي (38 عاما) على أغلب دخله من خلال الصفقات خارج الملعب.
ويحتل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المركز الثالث في القائمة بحصوله على 104 ملايين دولار، مستفيدا من انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.
ويكمل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد (95 مليون دولار) وإرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي (80 مليون دولار) قائمة الخمسة الأوائل، وهما لاعبان يتوقع أن يتنافسا على الهيمنة على جائزة الكرة الذهبية في العقد المقبل.
ويهدد الصعود الصاروخي للشاب جمال بإحداث هزة في النظام الحالي لكرة القدم حيث شهد موسم 2024-2025 الرائد للجناح الإسباني تسجيله 18 هدفا وتقديم 25 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع برشلونة بعد مساعدة إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا.
وكافأ برشلونة اللاعب الشاب بعقد جديد حتى عام 2031 بعد فوز النادي بالثلاثية المحلية المكونة من البطولة الإسبانية وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية.
كما ورث جمال القميص الشهير رقم 10 الذي كان يرتديه ميسي في السابق، وهو ما يمثل تسليما رمزيا للشعلة.
 


