الرئيس الأمريكي يتهرب من حل الدولتين.. انتقادات لاذعة في إسرائيل بسبب سخرية ترامب من محاكمة نتنياهو

وكالات - تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طائرته الرئاسية، إلى اقتراحه العفو عن رئيس وزارء إسرائيل بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد، وموقفه من حل الدولتين، لدى إجابته على أسئلة الصحفيين.



وأطلق ترامب تلك التصريحات بعد توقيعه اتفاق وقف الحرب في غزة في شرم الشيخ، تناول فيها قضية العفو عن نتنياهو المتهم بالفساد، وحل الدولتين، في تصريحات وصفتها الصحافة العبرية بأنها "لاذعة وساخرة".



وقال ترامب على متن طائرته الرئاسية "إير فورس ون"، إنه تحدث مع نتنياهو في الكنيست مازحا: "قلت له إنني لا أريد إثارة الموضوع، لكن التوقيت كان رائعا. لقد نال تصفيقا حارا، ولولا ذلك التصفيق لما فتحت الموضوع. الجمهور كان مذهلا".وأضاف أنه اقترح أمام الحضور، وبحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، منح نتنياهو عفوا رئاسيا قائلا: "لدي فكرة يا سيدي الرئيس... لم لا تمنحه عفوا؟ السيجار والشمبانيا؟ لا أحد يهتم! إنه يعرف كيف يفوز، امنحه عفوا".وحظيت هذه الكلمات بتصفيق في قاعة الكنيست، فيما اعتبرتها وسائل إعلام إسرائيلية سخرية مبطنة من المحاكمة التي يخضع لها نتنياهو منذ سنوات.هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها ترامب في ملف نتنياهو القضائي؛ إذ كان قد كتب في جوان الماضي على منصته "تروث سوشيال" أن "الولايات المتحدة ستنقذ نتنياهو من محاكمة نتنياهو"، واصفا القضية بأنها سياسية بحتة وداعيا إلى إلغائها.وفي رده على سؤال الصحفيين حول رؤيته لما بعد الحرب في غزة، قال ترامب: "دولتان؟ أنا لا أتعامل مع ذلك الآن. ما أتحدث عنه هو إعادة إعمار غزة. البعض يريد دولة واحدة، وآخرون يريدون دولتين، وأنا لم أحدد موقفي بعد".تصريحات ترامب جاءت بعد توقيعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وثيقة أُطلق عليها "رؤية شاملة للسلام" خلال قمة شرم الشيخ للسلام.وتضمنت الوثيقة التزام الطرفين ببناء مستقبل يقوم على السلام المستدام والمصير المشترك، وورد فيها: "نسعى إلى التسامح والاحترام وتكافؤ الفرص لكل إنسان، وجعل المنطقة مكاناً يتطلع فيه الجميع إلى الأمن والازدهار بغضّ النظر عن العرق أو الدين أو الأصل".وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن تعليقات ترامب في طريق عودته إلى واشنطن تعكس أسلوبه المألوف في الجمع بين المزاح السياسي والرسائل الجدية، مع إبقاء ملف الدولة الفلسطينية مفتوحا دون تبنّي موقف واضح.