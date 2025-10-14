فنزويلا: مقتل 14 شخصا في انهيار منجم إثر هطول أمطار غزيرة

وكالات - لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم في فنزويلا في انهيار منجم في إل كالاو، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة الواقعة جنوب شرقي البلاد، حسبما أفادت السلطات.



وتم إنشاء نقطة قيادة "لتنسيق عمليات انتشال الجثث الـ14"، تحت قيادة البريجادير جنرال جريجوري جونزاليس أسيفيدو، رئيس المناطق التشغيلية لتقييم الضرر وتحليل الاحتياجات في ولاية بوليفار.



Tragedia en la minería de El Callao, Bolívar

La noche de ayer, fuertes lluvias inundaron la Mina Cuatro Esquina, dejando 12 trabajadores fallecidos atrapados en los túneles.



Bomberos se encuentran en el lugar y se espera información oficial de las autoridades. La minería en… pic.twitter.com/LNw5Y1XpRJ — freddyzur (@freddyzur) October 13, 2025

#Sucesos | 🥺🖤 Este lunes #13Oct se reportó un lamentable suceso que consternó a las familias del estado Bolívar, 14 mineros fallecieron tras el colapso de una mina en el sector Cuatro Esquinas de Caratal del municipio El Callao.



📹: RRSS pic.twitter.com/6LiOJKrejq — Notitarde (@webnotitarde) October 13, 2025

ووقعت الوفيات في ثلاثة آبار مختلفة بمنجم كواترو إسكويناس دي كاراتال، في بلدة إل كالاو، الواقعة على مسافة نحو 850 كيلومترا (528 ميلا) جنوب شرقي كاراكاس، كما أفادت سلطات المدينة في بيان على حسابها في تطبيق إنستغرام.وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بـ "نزح المياه من جميع الآبار في المنطقة لخفض مستواها، ومن ثم تقييم جهود الإنقاذ" للأشخاص المحتجزين داخل منجم الذهب، حسبما أفاد البيان دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وقال رجال الإطفاء في إل كالاو على وسائل التواصل الاجتماعي إن حصيلة القتلى تستند إلى شهادة عمال مناجم آخرين.وتسببت الفيضانات في انهيار المناجم الرأسية، المعروفة باسم الوديان الضيقة حادة الإنحدار.وتعتمد بلدة إل كالاو بشكل رئيسي على تعدين الذهب، حيث يشارك معظم سكانها البالغ تعدادهم 30 ألف نسمة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات التعدين.