توقيع اتفاقية شراكة لدعم الصمود المناخي وتعزيز التنمية المستدامة في أرخبيل قرقنة

وقّع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس (UN-Habitat)، امس الاثنين 13 أكتوبر 2025، اتفاقية شراكة مع بنك تونس والإمارات والجامعة التونسية للبيئة والتنمية، بمركز الاصطياف والتخييم بالرملة – قرقنة، بهدف دعم الصمود المناخي وتعزيز التنمية المستدامة في أرخبيل قرقنة.



وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ للبرنامج، ضمن مشروع "صمود" الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي(AECID) من أجل التنمية، في إطار البرنامج العالمي النهوض من أجل الصمود، الهادف إلى تمكين المجتمعات المحلية من مواجهة تحديات تغيّر المناخ عبر حلول قائمة على الطبيعة ومقاربة تشاركية تُشرك السكان وخاصة النساء والشباب.









وتمثّل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في توحيد الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل جعل قرقنة نموذجًا وطنيًا في الصمود البيئي والتنمية المستدامة، وفق ذات البلاغ.



وتشمل أهمّ أنشطتها إنشاء نوادٍ بيئية مدرسية لتعزيز الوعي البيئي لدى التلاميذ وتنمية ثقافة الاستدامة والمواطنة البيئية بين الأجيال الصاعدة. وتمثّل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في توحيد الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل جعل قرقنة نموذجًا وطنيًا في الصمود البيئي والتنمية المستدامة، وفق ذات البلاغ.